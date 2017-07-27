Причины взрыва в доме в Голосеево: утечка газа или самоубийство

Специалисты "Киевгаза" предполагают, что взрыв в доме в Голосеевском районе Киева мог произойти из-за постороннего баллона, взрывчатки или вследствие самоубийства, сообщает "Деловая столица" со ссылкой на пресс-службу ОАО "Киевгаз".

"Работники аварийной службы полностью отключили весь стояк от газоснабжения и начали выяснять обстоятельства происшествия вместе со специальной комиссией. Квартира, которая стала эпицентром взрыва, была оснащена только газовой плитой. Предварительный осмотр помещения не указал на то, что этот прибор мог быть источником взрыва или источником утечки газа", — рассказали в "Киевгазе".

В пресс-службе пояснили, что взрывоопасную смесь составляет воздух, смешанный с природным газом в объеме 5-15%. Для того, чтобы опасная концентрация образовалась в квартире, необходимо около четырех часов наполнять помещение газом, включив на полную мощность все газовые конфорки и духовку. При этом помещение должно быть герметично закрыто. А во взорвавшейся квартире были деревянные окна, которые не способны обеспечить полную герметичность. Однако окончательную причину взрыва называть пока рано, подчеркивает пресс-служба "Киевгаза".

Напомним, 26 июня около 16 часов в 9-этажном жилом доме по ул. Бурмистенко, 12 прогремел взрыв. В доме частично обрушились перекрытия от подвала до 3 этажа. В результате взрыва погибла пожилая женщина.