Siemens подаст в суд на лиц, причастных к поставкам турбин в Крым

10 июля 2017, 18:50
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Компания Siemens намерена инсценировать уголовное расследование в отношении сотрудников структуры "Ростеха" из-за поставки турбин в Крым в обход санкций

Siemens подаст в суд на лиц, причастных к поставкам турбин в Крым | Общество | Дело Увеличить картинку

Компания Siemens намерена подать в суд на лиц, причастных к поставке в Крым в обход санкций произведенных на ее предприятии газовых турбин для электростанций, пишет "Медуза" со ссылкой на Reuters.

В Крым, говорится в распространенном компанией заявлении, попали как минимум две турбины Siemens. "На протяжении нескольких месяцев мы неоднократно получали заверения от покупателя, что поставок в Крым не будет. — сообщила компания. — Siemens намерена инициировать уголовное расследование в отношении лиц, причастных к произошедшему".

Reuters уточняет, что речь идет о сотрудниках российской компании "Технопромэкспорт", которой были проданы турбины.

Источник в Siemens, пожелавший остаться неназванным, заявил Reuters, что компания предприняла все законные меры для того, чтобы не допустить поставку и монтаж в Крыму оборудования, на которое распространяются санкции.

Ранее сообщалось, что в немецкой компании настаивают на своей непричастности. Компания Siemens AG заявила, что не поставляла турбины в Крым в обход санкций ЕС и выполняет все ограничения по экспортному контролю.

Санкции, введенные Евросоюзом после присоединения Крыма к РФ в 2014 году, запрещают европейским компаниям поставлять на полуостров оборудование, используемое в энергетике.

В 2015 году "Ведомости" писали, что "Технопромэкспорт", входящий в состав "Ростеха", планирует купить турбины Siemens для электростанции в Краснодарском крае, а затем переправить их в Крым.

В июне 2017 года Reuters сообщало, что по такой схеме были приобретены и поставлены в Крым четыре турбины, произведенные на петербургском заводе "Сименс технологии газовых турбин".

Компания "Технопромэкспорт" заявила, что приобрела газовые турбины для строящихся в Крыму электростанций на вторичном рынке. В Siemens, в свою очередь, сообщили, что проведут внутреннее расследование сообщений о поставке в Крым оборудования в обход санкций.

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Теги: крым , блокада крыма , оккупация крыма , санкции , евросоюз

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Siemens подаст в суд на лиц, причастных к поставкам турбин в Крым | Общество | Дело
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