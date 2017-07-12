Генпрокуратура и СБУ пресекли контрабанду авиадвигателей на 50 млн гривень

  12 июля 2017, 17:10
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Генпрокуратура и СБУ пресекли контрабанду авиадвигателей и других комплектующих для военных самолетов и вертолетов на 50 млн гривень

Увеличить картинку Генпрокуратура

В ходе спецоперации, проведенной Генеральной прокуратурой Украины (ГПУ) совместно со Службой безопасности Украины (СБУ), из незаконного оборота изъяты авиазапчасти и комплектующие к военным вертолетам и самолетам на общую сумму около 50 млн грн. Об этом говорится в сообщении ГПУ.

"Департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины при оперативном сопровождении департамента контрразведки Службы безопасности Украины в рамках уголовного производства проведена спецоперация. В ее ходе из незаконного оборота изъято 38 единиц авиазапчастей и комплектующих, в том числе 18 двигателей для военных вертолетов МИ-8т, Ми-24 и самолетов ИЛ-76, АН-26, АН-12 на общую сумму около 50 млн грн", — отмечается в сообщении ГПУ.

По версии следствия, указанная продукция военного назначения подлежала незаконному экспорту в страны Ближнего Востока и Африки.

Следователями и оперативными сотрудниками устанавливается происхождение этих комплектующих, а также круг лиц, причастных к хищению военной авиатехники из воинских частей и режимных государственных предприятий.

    • Генпрокуратура и СБУ пресекли попытку контрабанды авиадвигателей
    • Генпрокуратура и СБУ пресекли попытку контрабанды авиадвигателей
    • Генпрокуратура и СБУ пресекли попытку контрабанды авиадвигателей
    • Генпрокуратура и СБУ пресекли попытку контрабанды авиадвигателей
    • Генпрокуратура и СБУ пресекли попытку контрабанды авиадвигателей
    • Генпрокуратура и СБУ пресекли попытку контрабанды авиадвигателей
    • Генпрокуратура и СБУ пресекли попытку контрабанды авиадвигателей
    • Генпрокуратура и СБУ пресекли попытку контрабанды авиадвигателей
    • Генпрокуратура и СБУ пресекли попытку контрабанды авиадвигателей

По материалам: "Дело"
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