Генпрокуратура обвиняет бывшее руководство Нацбанка и Курченко в краже 787 мл гривень

Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению экс-заместителя главы Национального банка Украины Алексея Ткаченко и директора Генерального департамента Нацбанка Романа Яковлева в участии в созданной экс-президентом Украины Виктором Януковичем и бизнесменом Сергеем Курченко преступной организации и завладении госсредствами в особо крупных размерах.

Как сообщает Управление связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры, экс-чиновникам НБУ инкриминируются ч.1 ст.255 (создание преступной организации), ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт в уголовном производстве направлен в суд.

"Отмеченные лица обвиняются в обеспечении принятия Национальным банком Украины в 2013 году незаконного решения о выдаче подконтрольному преступной организации банку стабилизационного кредита, который в дальнейшем возвращен в пользу соучастников преступления путем вывода средств за границу и их обналичиванию. В результате совершения преступления государству нанесены убытки на сумму 787 млн грн", — говорится в сообщении.

К обвиняемым применена мера пресечения в виде держания под стражей, но они воспользовались предусмотренной законом возможностью освобождения из-под стражи путем внесения залога в размере 3 млн грн и 1,5 млн грн соответственно. На все установленное имущество обвиняемых наложен арест.

Как сообщалось, Голосеевский райсуд Киева 14 июля 2016 года избрал меру пресечения двум экс-чиновникам Нацбанка Украины — бывшему замглавы Алексею Ткаченко и бывшему директору генерального департамента банковского надзора Роману Яковлеву в виде ареста с правом внесения залога. Согласно решению суда, для А.Ткаченко была избрана мера пресечения в виде 60 суток заключения или 20 млн грн залога, для Р.Яковлева — 60 суток заключения или 10 млн грн залога.

Позже Апелляционный суд Киева снизил сумму залога экс-чиновникам НБУ, после чего те вышли из следственного изолятора.

Двое бывших высокопоставленных чиновников Национального банка Украины задержаны за совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 (участие в преступной организации и преступлениях, совершаемых такой организацией), ч.4 ст.28 ч.5 ст.191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины".

Речь идет о незаконном присвоении ими средств НБУ в размере 787 млн 396 тыс. 148 грн, предоставленными ПАО "Реал банк" в виде стабилизационного кредита. В документе также указывается, что при этом А.Ткаченко и Р.Яковлев действовали "в составе преступной организации" с бизнесменом Сергеем Курченко, экс-главой НБУ Игорем Соркиным и экс-председателем правления Реал Банка Владимиром Агафоновым.