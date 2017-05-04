Генпрокуратура обжалует решение Интерпола о прекращении розыска Януковича

Решение Интерпола относительно снятия с международного розыска экс-президента Украины Виктора Януковича будет обжаловано, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины со ссылкой на начальника департамента специальных расследований Сергея Горбатюка.

По его словам, снятие В. Януковича с розыска произошло не по причине недостатков следствия или допущенных нарушений следственными органами.

С. Горбатюк подтвердил, что Комиссией по контролю за файлами Интерпола на сессии в начале марта 2017 г. принято решение об удалении файлов Интерпола по красной карточке розыска, то есть о снятии с международного розыска подозреваемого В. Януковича.

Информация по этому поводу поступила в правоохранительные органы Украины в конце апреля 2017 года. При этом органы Интерпола предупредили о конфиденциальности предоставленной информации и запрет разглашения ее деталей.

"Однако, по его словам, принятие такого решения мотивировано именно имеющимися недостатками украинского законодательства об избрании меры пресечения в отношении разыскиваемых лиц и статуса подозреваемого", — говорится в сообщении.

На сегодняшний день выводы Интерпола обрабатываются, по результатам чего будет принято решение о дальнейших действиях и, в частности, возможного внесения изменений в действующее законодательство.