Генпрокуратура определила заказчика убийства Вороненкова

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что заказчиком убийства бывшего депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова был подконтрольный ФСБ России криминальный авторитет Владимир Тюрин, бывший гражданский муж Марии Максаковой.

"Фактическим заказчиком убийства, по информации главного управления разведки Министерства обороны Украины, подтвержденной следствием столичной прокуратуры, стал подконтрольный ФСБ уголовный авторитет Тюрин Владимир Анатольевич, гражданин Российской Федерации", — сказал он на брифинге в Киеве в понедельник.

По словам генпрокурора, следствие уверено, что убийство Вороненкова связано с его показаниями о присутствии российских войск на территории Украины и в деле о государственной измене экс-президента Януковича.

"Данные действия (дача показаний в Украине) Вороненкова привели к обеспокоенности высших кругов Кремля и по точно установленной версии следствия руководство ФСБ совместно с руководителями криминального мира России подготовили действия по убийству или устранению, с их точки зрения, чрезвычайно ценного свидетеля", — добавил Луценко.

По его словам, чтобы не допустить этих свидетельств Вороненкова в украинских и международных судах (относительно участия РФ в военных действиях) представители российских спецслужб "подготовили план его физического уничтожения как свидетеля".

Генпрокурор отметил, что у Тюрина были и личные мотивы устранения Вороненкова.

"Заказчик имел личные мотивы для убийства — 8 лет тому назад он был гражданским мужем Максаковой, которая, как известно, на момент убийства была женой господина Вороненкова", — уточнил генпрокурор.

Он так же добавил, что Тюрин согласился на убийство в обмен на преференции со стороны спецслужб РФ относительно осуществления контроля криминальных группировок на территории России и стран СНГ.

ГПУ не владеет информацией о том, сколько Тюрин выделил денег на убийство Вороненкова.

Луценко заявил, что украинская сторона будет подавать в Россию запрос на экстрадицию Тюрина. "В установленный способ господину Тюрину сообщено подозрение, будет проводиться следствие. В его рамках будем обращаться по экстрадицию. По результатам этого обращения будут приниматься последующие решения", — сказал генпрокурор, не исключив, что Тюрин может быть объявлен в международный розыск или заочное осуждение.

Следует отметить, что в 2012 году генпрокуратура РФ отказалась экстрадировать Тюрина в Испанию на основании наличия у него российского гражданства. Тюрин, находившийся под домашним арестом во время рассмотрения запроса Испании на экстрадицию, был отпущен на свободу.

Как сообщалось, Вороненков был убит в центре Киева 23 марта. Убийца Павел Паршов был ранен охранником экс-депутата и впоследствии скончался в больнице.

У убийцы.Вороненкова был сообщник — Ярослав Левенец, с 2012 года — в розыске за экономические преступления. В соучастии в убийстве также подозревается Ярослав Тарасенко, он был задержан 16 июля.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в начале сентября заявил, что заказчик убийства Вороненкова находится на территории РФ и имеет активные контакты с преступными кругами и спецслужбами.