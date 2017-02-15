Генпрокуратура установит, нарушал ли закон экс-министр Квиташвили в ходе закупок лекарств

15 февраля 2017, 17:59
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Юрий Луценко заявил, что ГПУ видит в действиях Минздрава времен Квиташвили признаки массовых злоупотреблений, касающихся закупки лекарств

Генпрокуратура установит, нарушал ли закон экс-министр Квиташвили в ходе закупок лекарств | Политика | Дело Увеличить картинку

Генеральная прокуратура Украины усматривает в действиях команды Министерства здравоохранения при руководстве Александра Квиташвили признаки злоупотреблений и проводит проверку закупки лекарств Минздравом в 2016 году.

"Мы считаем, что там есть признаки массовых злоупотреблений и нарушений закона", — подчеркнул генпрокурор.

По его словам, Минздрав пообещал органам прокуратуры предоставить соответствующие документы, однако этого сделано не было, в то время как сроки действия разрешения суда на выемку истекли.

Луценко назвал это не командными действиями. Вместе с тем он подчеркнул, что в настоящее время возобновлено решение суда, и органы прокуратуры будут изымать эти документы для проведения проверки.

"Общество должно понимать, кто, каким способом закупал лекарства. Достаточно сказать об одном — все лекарства, согласно контракту, были оплачены в декабре 2015 года. Срок поставки — 1 мая 2016 года. На тот момент было поставлено в Украину 7,4% лекарств от контракта. И где штрафные санкции?" — выразил недоумение генпрокурор.

Кроме того, он подчеркнул, что много лекарств было поставлено с истекающим в течение нескольких дней после поставки сроком годности.

Все эти моменты, отметил Луценко, требуют правового анализа.

"И, конечно же, деятельность монополистов, которые крутятся вокруг государственных закупок, я имею в виду отечественных монополистов, также давно нуждаются в правовой оценке", — подытожил он.

Как известно, Александр Квиташвили возглавлял Минздрав Украины с декабря 2014 по апрель 2016 года.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: лекарства , госзакупки , александр квиташвили , минздрав

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Генпрокуратура установит, нарушал ли закон экс-министр Квиташвили в ходе закупок лекарств | Политика | Дело
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