Луценко известны все "члены МАФии" в Киеве

Генеральной прокуратуре известны фамилии 20 человек, которые контролируют сети незаконных киосков. Об этом на брифинге в КГГА сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

По его данным, они контролируют около 2 тысяч незаконных МАФов.

"Хотя эти киоски работали незаконно, их необходимо демонтировать, а не уничтожать. Поэтому у меня есть замечания к работе киевской полиции, которая не смогла обеспечить коммунальникам спокойный демонтаж МАФов. Также есть замечания и к работе коммунальщиков, которые должны были демонтировать торговые точки. Вместо этого они их повредили", — сказал генеральный прокурор.

По его мнению, все органы власти столицы должны взаимодействовать в вопросе по демонтажу незаконных МАФов. Это касается и городской власти, и полиции, и коммунальщиков, и прокуратуры.

"Во-первых, город уже обозначил, где должны находится законные МАФы. Во-вторых, здесь проводят конкурс для киосков на этих местах. Благодаря этому город получает намного больше доходов, чем в предыдущий год. В-третьих, уже через год они должны унифицировать архитектурный вид своих точек. В-четвертых, незаконные здания надо демонтировать, но не уничтожать", — обозначил Луценко.

Присутствующий на пресс-конференции Виталий Кличко согласился с генпрокурором и подтвердил, что город уже выбрал места, где будут находится МАФы.

"Мы будем проводит прозрачный конкурс для всех. Я понимаю, что есть много недовольных, но условия должны быть равными для всех. Считаю, что город должен выглядеть красиво", — сказал Кличко.

Как известно, Юрий Луценко поручил столичной прокуратуре дать правовую оценку сносу киосков возле станции метро "Политехнический институт".

Он категорически настаивает, что МАФ можно сносить только после предупреждения, а сам демонтаж должен обеспечить сохранность имущества.

Напомним, первый снос МАФов возле метро "Политехнический институт" произошел в ночь на воскресенье, 4 декабря. Под ликвидацию попали ларьки, которые находились напротив выхода из станции, а также торговый ряд на Политехническом переулке.