Генпрокурору подали документы на снятие неприкосновенности с депутата Дзензерского

11 июля 2017, 16:51
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Депутата Дзензерского антикоррупционная прокуратура подозревает в декларировании недостоверной информации

Генпрокурору подали документы на снятие неприкосновенности с депутата Дзензерского | Политика | Дело Увеличить картинку

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий сообщил о том, что внес генеральному прокурору Украины Юрию Луценко для согласования представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Дениса Дзензерского (фракция "Народный фронт").

"Внес Генеральному прокурору для согласования представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Дзензерского Д. В. по признакам преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины", — написал Холодницкий в Facebook.

Напомним, в приемной Дзензерского детективы НАБУ пытались вручить Николаю Мартыненко уведомление о подозрении.

В марте 2017 года польские СМИ писали, что Польская служба финансового надзора (PFSA) подозревает украинского депутата, члена фракции "Народный фронт", Дениса Дзензерского в обмане инвесторов на Варшавской фондовой бирже (WSE). Во время IPO владельцы холдинга Westa ISIC заявляли о намерении направить привлекаемые $45,8 млн на погашение долгов и развитие производства. Вместо этого деньги были выведены в оффшорные структуры и использовались для личного обогащения Дзензерского.

По материалам: "Дело"
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Теги: депутат , антикоррупционная прокуратура , назар холодницкий

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Генпрокурору подали документы на снятие неприкосновенности с депутата Дзензерского | Политика | Дело
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