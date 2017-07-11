Генпрокурору подали документы на снятие неприкосновенности с депутата Дзензерского

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий сообщил о том, что внес генеральному прокурору Украины Юрию Луценко для согласования представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Дениса Дзензерского (фракция "Народный фронт").

"Внес Генеральному прокурору для согласования представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Дзензерского Д. В. по признакам преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины", — написал Холодницкий в Facebook.

Напомним, в приемной Дзензерского детективы НАБУ пытались вручить Николаю Мартыненко уведомление о подозрении.

В марте 2017 года польские СМИ писали, что Польская служба финансового надзора (PFSA) подозревает украинского депутата, члена фракции "Народный фронт", Дениса Дзензерского в обмане инвесторов на Варшавской фондовой бирже (WSE). Во время IPO владельцы холдинга Westa ISIC заявляли о намерении направить привлекаемые $45,8 млн на погашение долгов и развитие производства. Вместо этого деньги были выведены в оффшорные структуры и использовались для личного обогащения Дзензерского.