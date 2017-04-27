ГФС без Насирова уже выполнила план по таможенным поступлениям

27 апреля 2017, 10:27
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Таможенники за 25 дней апреля собрали запланированные на месяц 21,3 млрд грн

ГФС без Насирова уже выполнила план по таможенным поступлениям | Экономика | Дело Увеличить картинку

Таможни Государственной фискальной службы к 26 апреля 2017 года уже выполнили план, говорится в сообщении ведомства.

Министерством финансов на апрель 2017 были доведены индикативные показатели по обеспечению таможенных платежей в сумме 21,3 млрд грн.

Досрочного выполнения плановых показателей по поступлениям таможенных платежей удалось достичь благодаря мерам по детенизации экономики, проведению системной антикоррупционной работы и совершенствованию процессов администрирования, рапортуют в ГФС.

Напомним, 3 марта Романа Насирова на время расследования отстранили от должности руководителя ГФС. И.о. главы был назначен заместитель ведомства Мирослав Продан.

В середине марта премьер Владимир Гройсман сообщил, что фискальная служба направила на Одесскую таможню спецподразделение, которое за 5 дней выполнило месячный план поступлений.

НАБУ подозревает Насирова в том, что он в период с мая 2015 по март 2016 принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочках сумм платежей с рентной платы за пользование недрами, задействованных в так называемой "газовой схеме Онищенко", что причинило ущерб государству на общую сумму 2,019 млрд грн.

По материалам: "Дело"
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Теги: гфс , таможня , госбюджет-2017 , госбюджет , роман насиров

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ГФС без Насирова уже выполнила план по таможенным поступлениям | Экономика | Дело
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