ГФС начала расследование против Марушевской

29 декабря 2016, 14:22
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Руководство ГФС подозревает экс-руководителя одесской таможни в коррупции

ГФС начала расследование против Марушевской | Регионы | Дело Увеличить картинку

Бывший руководитель Одесской таможни Юлия Марушевская попала под следствие по подозрению в коррупции, заявил председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров агентству Reuters.

По словам Насирова, ГФС начала расследование в связи с фактами занижение цены товаров и другими нарушениями.

Насиров также заявил, что в течение нескольких недель после отставки Марушевский середине ноября таможня Одесской области увеличила свои доходы на 30% или на 300 млн гривень.

Пресс-служба Насирова предоставила Reuters официальные сведения о таможенные поступления в период с января по октябрь, согласно которым Одесская таможня не выполнила план в семи из 10 месяцев в 2016 году.

В комментарии Reuters Марушевская отвергла все обвинения.

Напомним, Юлия Марушевская ранее говорила, что недопоступления Одесской таможни связанные с проводимыми ею реформами — бизнесмены предпочитают платить взятки на других таможнях.

По материалам: Левый берег
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Теги: таможня, михаил саакашвили, фискальная служба

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ГФС начала расследование против Марушевской | Регионы | Дело
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