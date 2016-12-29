ГФС начала расследование против Марушевской

Бывший руководитель Одесской таможни Юлия Марушевская попала под следствие по подозрению в коррупции, заявил председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров агентству Reuters.

По словам Насирова, ГФС начала расследование в связи с фактами занижение цены товаров и другими нарушениями.

Насиров также заявил, что в течение нескольких недель после отставки Марушевский середине ноября таможня Одесской области увеличила свои доходы на 30% или на 300 млн гривень.

Пресс-служба Насирова предоставила Reuters официальные сведения о таможенные поступления в период с января по октябрь, согласно которым Одесская таможня не выполнила план в семи из 10 месяцев в 2016 году.

В комментарии Reuters Марушевская отвергла все обвинения.

Напомним, Юлия Марушевская ранее говорила, что недопоступления Одесской таможни связанные с проводимыми ею реформами — бизнесмены предпочитают платить взятки на других таможнях.