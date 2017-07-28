Гизо Углаву могут лишить украинского гражданства

"Исключать такой возможности нельзя. И я не буду. Возможно, это будет какое-то политическое решение", — сказал Сытник в Харькове в пятницу, комментируя заявление народного депутата Сергея Лещенко о возможности лишения Углавы украинского гражданства в ближайшее время.

Напомним, 26 июля Лещенко, комментируя лишение гражданства Михеила Саакашвили, спрогнозировал, что аналогичные действия будут предприняты в отношении Гизо Углавы. "Человек непубличный, но очень влиятельный. Таким образом, Банковая будет продолжать сценарий уничтожения НАБУ", — написал Лещенко в Facebook.

Вместе с тем, Сытник заверил, что при назначении Углавы первым заместителем директора НАБУ не было допущено никаких нарушений.

"Первое — никаких нарушений при назначении Гизо Углавы на должность первого заместителя директора Антикоррупционного бюро не было. Второе — это абсолютно не означает, что не будет принято решение о лишении его гражданства, поэтому я исключать этого не могу", — сказал Сытник.

Говоря об уголовном производстве, начатом Генпрокуратурой по заявлению о нарушении Углавой законодательства о гражданстве, Сытник дал понять, что считает дело необоснованным.

"Это, наверное, оценка его работы в Украине. А именно для того, чтобы бороться с коррупцией, его сюда и приглашали те лица, которые сейчас, возможно, инициируют вопрос о его лишении гражданства. Возможно — я не знаю. Возможно, и не будут инициировать. Но исключать этого я не буду", — сказал Сытник.

Как сообщалось, в конце марта 2017 года по инициативе Генпрокуратуры и СБУ в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения о начале расследования в отношении Гизо Углавы по ч.2 ст.364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия), ч.4 ст.358 (подделка документов), ч.1 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса Украины..

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что органы прокуратуры проверяют информацию относительно Углавы, а не обвиняет его в совершении каких-либо преступлений.