Глава Госпогранслужбы подал заявление об отставке

Глава Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко написал заявление об отставке с занимаемой должности, сообщил источник агентства "Интерфакс-Украина".

"Он написал заявление на увольнение по состоянию здоровья", — сообщил источник во вторник.

Во вторник, 25 июля, ожидается назначение и представление президентом Украины Петром Порошенко нового главы погранведомства.

Напомним, во время выступления президента Беларуси Александра Лукашенко на Банковой Виктору Назаренко стало плохо, и он потерял сознание. Его вынесли на руках из зала, где проходила встреча президентов с представителями СМИ и оперативно оказали медицинскую помощи.