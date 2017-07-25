Глава Госпогранслужбы подал заявление об отставке

25 июля 2017, 15:45
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После того, как Виктор Назаренко потерял сознание в Администрации президента, он решил уволиться

Глава Госпогранслужбы подал заявление об отставке | Политика | Дело Увеличить картинку

Глава Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко написал заявление об отставке с занимаемой должности, сообщил источник агентства "Интерфакс-Украина".

"Он написал заявление на увольнение по состоянию здоровья", — сообщил источник во вторник.

Во вторник, 25 июля, ожидается назначение и представление президентом Украины Петром Порошенко нового главы погранведомства.

Напомним, во время выступления президента Беларуси Александра Лукашенко на Банковой Виктору Назаренко стало плохо, и он потерял сознание. Его вынесли на руках из зала, где проходила встреча президентов с представителями СМИ и оперативно оказали медицинскую помощи.

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Теги: госпогранслужба

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Глава Госпогранслужбы подал заявление об отставке | Политика | Дело
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