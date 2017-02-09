Коррупция не пройдет: глава Минюста Румынии подал в отставку

09 февраля 2017, 17:28
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Именно министр Йордаке продвигал противоречивое постановление правительства, которое предусматривало амнистию и декриминализацию некоторых коррупционных деяний должностных лиц

Коррупция не пройдет: глава Минюста Румынии подал в отставку | Политика | Дело Увеличить картинку

Флорин Йордаке, который занимал должность министра юстиции Румынии, решил сложить свои полномочия. Об этом он заявил в четверг, 9 февраля.

"Я решил предложить свою отставку", — заявил министр.

Йордаке стал вторым членом действующего румынского правительства, который решил уйти в отставку с начала массовых протестов в стране. На прошлой неделе к такому шагу прибег министр торговли, объяснив, что его совесть не позволяет ему быть членом такого правительства.

Накануне парламент страны, где правящие социал-демократы, "Альянс либералов и демократов за Европу", а также "Демократический союз венгров Румынии" имеют 61 процент мандатов, не смог объявить вотум недоверия правительству.

Напомним, массовые протесты в Румынии начались после того, как 31 января правительство страны приняло постановление об амнистии и декриминализации некоторых коррупционных деяний должностных лиц. Согласно документу, против коррумпированных чиновников, которые нанесли ущерб государству на сумму в пересчете менее 44 тысяч евро, возбуждать уголовные дела не следует.

По мнению оппозиции, документ помог бы избежать ответственности за коррупционные действия главе правящей Социал-демократической партии Румынии Ливиу Драгни. 5 февраля правительство Румынии на фоне массовых протестов отменило свое решение.

По материалам: Deutsche Welle
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Теги: коррупция , румыния , министр

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Коррупция не пройдет: глава Минюста Румынии подал в отставку | Политика | Дело
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