Коррупция не пройдет: глава Минюста Румынии подал в отставку

Флорин Йордаке, который занимал должность министра юстиции Румынии, решил сложить свои полномочия. Об этом он заявил в четверг, 9 февраля.

"Я решил предложить свою отставку", — заявил министр.

Йордаке стал вторым членом действующего румынского правительства, который решил уйти в отставку с начала массовых протестов в стране. На прошлой неделе к такому шагу прибег министр торговли, объяснив, что его совесть не позволяет ему быть членом такого правительства.

Накануне парламент страны, где правящие социал-демократы, "Альянс либералов и демократов за Европу", а также "Демократический союз венгров Румынии" имеют 61 процент мандатов, не смог объявить вотум недоверия правительству.

Напомним, массовые протесты в Румынии начались после того, как 31 января правительство страны приняло постановление об амнистии и декриминализации некоторых коррупционных деяний должностных лиц. Согласно документу, против коррумпированных чиновников, которые нанесли ущерб государству на сумму в пересчете менее 44 тысяч евро, возбуждать уголовные дела не следует.

По мнению оппозиции, документ помог бы избежать ответственности за коррупционные действия главе правящей Социал-демократической партии Румынии Ливиу Драгни. 5 февраля правительство Румынии на фоне массовых протестов отменило свое решение.