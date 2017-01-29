Глава Нафтогаза считает, что ЕС должен заблокировать строительство "Северного потока-2"

Европейский союз должен заблокировать проект строительства газопровода Северный поток-2, который даст Кремлю геополитические и финансовые рычаги влияния на Германию, Польшу и Словакию.

Об этом в интервью Reuters заявил глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев.

"Мы призываем наших европейских партнеров попытаться посмотреть не на непосредственные последствия, а на один шаг вперед, что произойдет чуть позже, после того, как Nord Stream-2 будет запущен", — сказал Коболев.

По его словам, годовая мощность планируемого подводного газопровода, которая составляет 55 миллиардов кубометров, приведет к эквивалентному падению объемов газа, которые сейчас перекачиваются через Украину и Польшу, и полностью убьет этот маршрут поставок.

"Я не думаю, что это имеет хоть что-то общее с диверсификацией или повышением надежности поставок. Это означает увеличение доминирующего положения "Газпрома" в этой части Европы", — сказал Коболев.

По его словам, Украина остается одним из самых последовательных противников "Северного потока-2".

Коболев сказал, что европейские страны должны быть более осторожными в своих решениях, ведущих к усилению их зависимости от России.

Напомним, в конце октября Еврокомиссия разрешила "Газпрому" увеличение доступной ему мощности на прокачку газа по газопроводу OPAL, который объединяет "Северный поток" с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Российскому монополисту ранее были доступны только 50% мощности газопровода.

Решение ЕС позволило российской компании получить доступ еще к 32% мощности трубы и тем самым нарастить экспорт по этому каналу в обход Украины более чем на 9 млрд кубометров газа.

Как известно, Коболев ранее заявил, что доступ "Газпрома" к OPAL может уменьшить транзитную выручку Украины от прокачки газа на сумму от 290 млн долларов до 425 млн долларов.

В начале декабря польская энергетическая компания PGNiG оспорила решение Еврокомиссии в суде.