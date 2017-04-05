Глава НАПК придет сегодня в Раду

05 апреля 2017, 10:37
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Глава Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) Наталия Корчак в среду, 5 апреля, выступит в парламенте, сообщил руководитель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов

Глава НАПК придет сегодня в Раду | Политика | Дело Увеличить картинку

"Уже сегодня в 12.30 ориентировочно руководитель НАПК будет в парламенте. Она, я надеюсь, выступит, и все парламентарии будут иметь возможность задать ей вопросы", — сказал Герасимов журналистам в парламенте в среду в Киеве.

Вчера Наталья Корчак в "Фейсбук" написала, что обратилась к Верховной Раде с просьбой организовать независимую внешнюю оценку эффективности функционирования Нацагентства и работы реестра е-деклараций.

"3 апреля этого года в Верховную Раду Украины как в единственный орган, которому по закону подконтрольно и подотчетно агентство, направлено обращение с просьбой организовать проведение независимой внешней оценки (международного аудита) эффективности функционирования НАПК и работы реестра е-деклараций", — заявила она.

Она пояснила это общественным резонансом, возникшим в последнее время вокруг отдельных направлений деятельности агентства. По мнению главы НАПК, только экспертное заключение относительно его деятельности сможет доказать беспочвенность всех укоров в адрес учреждения.

Наталья Корчак предлагает в комиссию включить народных депутатов, международных экспертов, представителей институтов гражданского общества, а также отечественных специалистов в сфере предотвращения коррупции.

"Считаю уместным, если в состав такой комиссии по проведению независимого профессионального аудита НАПК будут привлечены также представители посольств и представительства ЕС в Украине", — подчеркнула глава Агентства.

Наталья Корчак выразила убеждение, что до оглашения выводов независимого международного аудита принятие каких-либо изменений в закон в части НАПК будет преждевременным и недальновидным. "Вполне вероятно, что такие действия могут поставить агентство в прямую зависимость от тех органов и структур, которые сегодня не заинтересованы в нашей деятельности", — подытожила она.

По материалам: Интерфакс-Украина
Раздел: >
Теги: наталья корчак , верховная рада , напк

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Глава НАПК придет сегодня в Раду | Политика | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 27.12
EUR EUR - - 28.88
RUB RUB - - 0.48
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.66 12.08
Киевская область 21.99 10.9
Львовская область 21.96 11.27
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.