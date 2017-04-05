Глава НАПК придет сегодня в Раду

"Уже сегодня в 12.30 ориентировочно руководитель НАПК будет в парламенте. Она, я надеюсь, выступит, и все парламентарии будут иметь возможность задать ей вопросы", — сказал Герасимов журналистам в парламенте в среду в Киеве.

Вчера Наталья Корчак в "Фейсбук" написала, что обратилась к Верховной Раде с просьбой организовать независимую внешнюю оценку эффективности функционирования Нацагентства и работы реестра е-деклараций.

"3 апреля этого года в Верховную Раду Украины как в единственный орган, которому по закону подконтрольно и подотчетно агентство, направлено обращение с просьбой организовать проведение независимой внешней оценки (международного аудита) эффективности функционирования НАПК и работы реестра е-деклараций", — заявила она.

Она пояснила это общественным резонансом, возникшим в последнее время вокруг отдельных направлений деятельности агентства. По мнению главы НАПК, только экспертное заключение относительно его деятельности сможет доказать беспочвенность всех укоров в адрес учреждения.

Наталья Корчак предлагает в комиссию включить народных депутатов, международных экспертов, представителей институтов гражданского общества, а также отечественных специалистов в сфере предотвращения коррупции.

"Считаю уместным, если в состав такой комиссии по проведению независимого профессионального аудита НАПК будут привлечены также представители посольств и представительства ЕС в Украине", — подчеркнула глава Агентства.

Наталья Корчак выразила убеждение, что до оглашения выводов независимого международного аудита принятие каких-либо изменений в закон в части НАПК будет преждевременным и недальновидным. "Вполне вероятно, что такие действия могут поставить агентство в прямую зависимость от тех органов и структур, которые сегодня не заинтересованы в нашей деятельности", — подытожила она.