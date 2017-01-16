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Главные советы Байдена для украинцев

  16 января 2017, 12:37
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Джо Байден, которому осталось находиться на посту вице-президента США всего несколько дней, провел совместный с Петром Порошенко брифинг. Как и в конце 2015 года, он призвал украинцев объединиться в борьбе с коррупцией и провести жесткие реформы. Также Байден жестко и прямолинейно высказался в адрес Кремля, обвинив Россию в невыполнении Минских соглашений. Delo.UA собрало шесть главных тезисы Байдена, озвученных в Киеве

Увеличить картинку Фото: В.Головин

1. Важность Украины для Запада

Если вы сможете продолжить свое движение вперед, то не только достигнете более открытого, демократического и благополучного будущего, но также обеспечите поддержку и единство международного сообщества.

Я надеюсь, что следующая администрация (Белого дома) также будет вашим сторонником и партнером в вашем дальнейшем прогрессе. Я гарантирую, что американский народ будет поддерживать вас.

"Но вы знаете, никто не может выполнить вашу тяжелую работу вместо вас. Только украинский народ!"

Целостная, свободная, мирная Европа — это в национальных интересах США и всей Европы. Ваш успех очень важен для реализации этой цели.

2. Коррупция в Украине = российская агрессия

Я призываю украинцев продолжать проявлять свою приверженность верховенству права, продолжайте борьбу с коррупцией, расследуйте и преследуйте в судебном порядке чиновников, которые разбазаривают государственные средства.

Россия последние 10 лет использует коррупцию как элемент принуждения, чтобы Украина оставалась уязвимой и зависимой. Поэтому внедряйте реформы, чтобы искоренить коррупцию. Это крайне важный вопрос национальной безопасности, а не просто вопрос хорошего управления.

3. В Украине все еще присутствуют узкие личные интересы и местечковое недоверие

Руководство и народ Украины должны поставить интересы страны выше узких личных интересов. Общее благо нужно поставить выше местечковой предвзятости и мелочных достижений. Это касается всех — членов правительства, депутатов Верховной Рады, которые присягнули служить народу Украины; судей, которые взяли на себя ответственность вершить правосудие на основе справедливости; представителей СМИ и гражданского общества, а также рядовых граждан, чья работа состоит в том, чтобы требовать ответственности от власти.

4. Зачем Украина должна сотрудничать с МВФ

Украине следует продолжить сотрудничество с МВФ, чтобы внедрять жесткие реформы для обеспечения устойчивости экономики Украины, и очищение банковской системы.

Нужно внедрять реформы в энергетической сфере, чтобы лишиться зависимости от российского газа. Нужно работать над прозрачной приватизацией.

Это не будет легко.

"Вам приходится бороться против раковой опухоли коррупции, которая продолжает разъедать демократию изнутри, а также бороться против агрессии Кремля"

5. Санкции должны продолжаться до полного возврата Крыма Украине

Вместе с нашими партнерами по Евросоюзу и G7 мы дали понять, что санкции должны продолжаться до тех пор, пока Россия ПОЛНОСТЬЮ не выполнит свои обязательства по Минским соглашениям.

А связанные с этим санкции должны оставаться, пока Россия не вернет Крым Украине.

6. Сначала Кремль прекращает огонь, потом Киев выполняет политическую часть Минских соглашений

Позвольте мне быть честным с вами: политическая часть Минских соглашений не может быть реализована до тех пор, пока не прекратится насилие со стороны России. Только после того как РФ и ее посредники на востоке (Украины) выполнят свои обязательства относительно прекращения боевых действий и предоставят Донбассу возможность установить мир и безопасность, можно ожидать от Украины выполнения своих политических обязательств.

Ни для кого не секрет, что Россия не хочет, чтобы вы (Петр Порошенко) достигли успеха.

"Следующий год будут очень и очень сложным, а также годом, который покажет результат"

    • Встреча Джо Байдена с Петром Порошенко. Фото: В.Головин
    • Встреча Джо Байдена с Петром Порошенко. Фото: В.Головин
    • Встреча Джо Байдена с Петром Порошенко. Фото: В.Головин
    • Встреча Джо Байдена с Петром Порошенко. Фото: В.Головин
    • Встреча Джо Байдена с Петром Порошенко. Фото: В.Головин
    • Встреча Джо Байдена с Петром Порошенко. Фото: В.Головин
    • Встреча Джо Байдена с Петром Порошенко. Фото: В.Головин
    • Встреча Джо Байдена с Петром Порошенко. Фото: В.Головин

По материалам: "Дело"
Раздел: >
Теги: джозеф байден , сша , минские соглашения , петр порошенко , война с россией

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