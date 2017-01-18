Главу Госэкоинспекции отстранили от должности

"Правительство отстранило Андрея Заику от исполнения обязанностей руководителя Госэкоинспекции", — написал министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак на своей странице в социальной сети Facebook.

При этом в среду правительство назначило на должность первого замглавы Госэкоинспекции Яковлева, который ранее победил в конкурсе на замещение данной должности. Также Кабмин возложил на новоназначенного первого замглавы инспекции временное исполнение обязанностей руководителя инспекции.

"Очень надеюсь, что реформа службы получит новый толчок и стремительно наберет обороты. Со своей стороны еще раз подчеркиваю, что такая реформа — один из ключевых моих и правительственных антикоррупционных приоритетов", — написал министр.

Народный депутат Остап Еднак, секретарь Комитета по вопросам экологической политики, поддержал решение правительства: "По Заике — это однозначно плюс. По Яковлеву — у него есть беспрецедентные возможности как реанимировать инспекцию, так и сделать в ней системные изменения. Или он ими воспользуется, или потеряет — покажут буквально следующие 6 месяцев".

Кабмин 11 января одобрил проведение служебного расследования относительно действий Заики.

В мае 2016 года, Семерак заявлял о намерении, в частности, вынести на рассмотрение правительства вопрос о вынесении выговора руководителю Госэкоинспекции Заике по результатам осмотра проблемных зон вырубки лесов.