"Глория Джинс" может поставлять в Украину одежду, произведенную в ОРДЛО — СБУ

13 июля 2017, 12:53
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СБУ проверяет информацию о деятельности в Украине российской сети "Глория Джинс", производящей продукцию в ОРЛО

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Служба безопасности Украины (СБУ) в результате проверки нашла подтверждение информации, обнародованной активистами общественных организаций, о возможной незаконной деятельности в Украине российской торгово-производственной сети "Глория Джинс".

"По полученной информации, в Украине главная фабрика "Глория Джинс" расположена во временно оккупированном Луганске и продолжает работать. Это может свидетельствовать о возможной реализации в украинских торговых сетях продукции, произведенной именно на временно оккупированных территориях с уплатой налогов в бюджет псевдореспублик", — поясняет пресс-центр СБУ.

В спецслужбе сообщили, что дальнейшая проверка будет производиться в рамках уголовного производства.

Примечательно, что одним из основных лиц рекламной кампании "Глория Джинс" является актриса Екатерина Варнава, которой недавно СБУ на 5 лет запретила въезд на территорию Украины.

В марте 2015 года в компании заявляли о возобновлении работы луганской фабрики. Тогда же владелец компании Владимир Мельников сообщил о планах открыть еще семь своих фабрик в Луганской области — в Белокуракино, Красном Луче, Рубежном, Старобельске, Первомайске, Беловодске, Червонопартизанске.

В официальном сообщении компании, ее Мельников так прокомментировал возобновление работы фабрики: "Как только появилась возможность открыть предприятие (прекратили стрельбу и дали свет) — мы это сделали. Для нас неважно, где работает наш сотрудник — в России, Украине (помимо производства в Донбассе, у нас есть магазины в Одессе, Киеве, Днепропетровске и т.д.), Китае или Вьетнаме. На работу вернулось 500 человек, многие из которых придерживаются совершенно разных взглядов на будущее Донбасса. Для нас — возобновление работы нашей фабрики в Луганске — это не просто бизнес, мы могли перенести производство в другие страны. Это, в первую очередь, поддержка близкого нам единого украинского народа в сложное время".

По материалам: "Дело"
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Теги: легкая промышленность , сбу , импорт , донбасс , лнр

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