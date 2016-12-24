Голосование по бюджету Одесской области оспорят в суде

24 декабря 2016, 12:54
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Одесская ОГА не согласна с проголосованным бюджетом области

Голосование по бюджету Одесской области оспорят в суде | Регионы | Дело Увеличить картинку

Одесская областная государственная администрация будет оспаривать в суде голосование депутатов о бюджете области на 2017 год. Об этом сообщила и.о. главы Одесской обладминистрации Соломия Бобровская.

Бобровская рассказала, что проект бюджета, который вынесли на голосование депутатов областного совета, отличается от подготовленного Одесской ОГА.

В частности, проголосованный бюджет не прошел необходимую процедуру согласования, как как и ряд других решений, за которые проголосовали депутаты. В итоге депутаты якобы не знали, за какой именно документ голосуют.

В связи с чем, обладминистрация намерена оспорить в суде проголосованный бюджет Одесской области на 2017 год.

В процессе судебного разбирательства чиновники ОГА хотят доказать, что депутаты нарушили Бюджетный кодекс.

За бюджет Одесской области на 2017 год в ходе сессии проголосовали 68 депутатов из 84. Доходы бюджета утверждены в сумме 7,75 млрд грн, расходы — 7,746 млрд грн.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Голосование по бюджету Одесской области оспорят в суде | Регионы | Дело
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