Голосование Украины в ООН по Израилю нужно рассмотреть на ближайшем заседании Кабмина, — Аваков

25 декабря 2016, 16:18
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Глава МВД Украины назвал решение "необдуманным и странным"

Голосование Украины в ООН по Израилю нужно рассмотреть на ближайшем заседании Кабмина, — Аваков | Политика | Дело Увеличить картинку

Голосование Украины в пользу резолюции Совета безопасности ООН о запрете Израилю строительства поселений в Палестине нужно рассмотреть на ближайшем заседании Кабине министров.

Об этом на своей странице в Facebook написал министр внутренних дел Арсен Аваков. Он назвал такое решение необдуманным, именно поэтому правительство должно его пересмотреть.

"Голосование Украины против Израиля в ООН выглядит странным и необдуманным. Этот факт необходимо рассмотреть на ближайшем заседании Кабмина", — написал Аваков.

Напомним, Украина была в числе 14 стран, которые поддержали резолюцию, указывающую Израилю приостановить возведение поселений на Западном берегу реки Иордан. После этого, визит Владимира Гроймана в Израиль был отменен, а посол вызван к премьер-министру Беньямину Нетаньяху для объяснений.

По материалам: РБК-Украина
Раздел: >
Теги: украина, израиль, арсен аваков, оон

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Голосование Украины в ООН по Израилю нужно рассмотреть на ближайшем заседании Кабмина, — Аваков | Политика | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 26.27
EUR EUR - - 27.44
RUB RUB - - 0.43
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 21.09 12.87
Киевская область 20.78 12.38
Львовская область 20.68 12.33
Опросы
Ваши действия в связи с национализацией ПриватБанка
Все опросы
Читаемые в разделе
Большой брат: Как будут проверять бизнес со следующего года Большой брат: Как будут проверять бизнес со следующего года Луценко рассказал новые детали перестрелки в Княжичах (полный текст) Луценко рассказал новые детали перестрелки в Княжичах (полный текст) После национализации. Какое будущее ждет Коломойского-политика После национализации. Какое будущее ждет Коломойского-политика
Все новости
Комментируемые
1 Украина выполнила лишь 25% обязательств по Соглашению об Ассоциации с ЕС 1 2 Отступая после боя на Светлодарской дуге, боевики оставили военное снаряжение российского производства — штаб 3 42% украинцев не верят в возможность полномасштабной войны с Россией 4 Порошенко рассказал, как спасли ПриватБанк и всю банковскую систему 5 Псевдоэкспортер поставил в "ЛНР"-"ДНР" продуктов на 1,5 млрд грн и еще получил от Украины возмещение НДС
Все новости
Видео
 Луценко рассказал новые детали перестрелки в Княжичах (полный текст)
Порошенко рассказал, как спасли ПриватБанк и всю банковскую систему
Все видео
Фото
"Игры героев": вторая жизнь после АТО (фото)
"Игры героев": вторая жизнь после АТО (фото)
В Киеве открыли главную елку (фото)
В Киеве открыли главную елку (фото)
На ВДНХ открыли уникальный сферический кинoтеатр
На ВДНХ открыли уникальный сферический кинoтеатр
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2016 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.