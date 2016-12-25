Голосование Украины в ООН по Израилю нужно рассмотреть на ближайшем заседании Кабмина, — Аваков

Голосование Украины в пользу резолюции Совета безопасности ООН о запрете Израилю строительства поселений в Палестине нужно рассмотреть на ближайшем заседании Кабине министров.

Об этом на своей странице в Facebook написал министр внутренних дел Арсен Аваков. Он назвал такое решение необдуманным, именно поэтому правительство должно его пересмотреть.

"Голосование Украины против Израиля в ООН выглядит странным и необдуманным. Этот факт необходимо рассмотреть на ближайшем заседании Кабмина", — написал Аваков.

Напомним, Украина была в числе 14 стран, которые поддержали резолюцию, указывающую Израилю приостановить возведение поселений на Западном берегу реки Иордан. После этого, визит Владимира Гроймана в Израиль был отменен, а посол вызван к премьер-министру Беньямину Нетаньяху для объяснений.