Госдолг Украины в марте 2017 г. возрос на 0,83% в долларовом выражении — Минфин

28 апреля 2017, 09:20
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Государственный долг к концу марта составлял 1,676 трлн грн, или $62,13 млрд, в том числе внешний — 976,53 млрд грн, или $36,2 млрд. Гарантированный государством долг составлял 275,72 млрд грн, или $10,22 млрд, в том числе внешний — 256,4 млрд грн, или $9,5 млрд

Госдолг Украины в марте 2017 г. возрос на 0,83% в долларовом выражении — Минфин | Экономика | Дело Увеличить картинку

Совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в марте 2017 года возрос на 10,48 млрд грн ($0,6 млрд) — до 1,952 трлн грн ($72,35 млрд), сообщило Министерство финансов на своем сайте в четверг.

Согласно сообщению, государственный долг к концу марта составлял 1,676 трлн грн, или $62,13 млрд, в том числе внешний — 976,53 млрд грн, или $36,2 млрд. Гарантированный государством долг составлял 275,72 млрд грн, или $10,22 млрд, в том числе внешний — 256,4 млрд грн, или $9,5 млрд.

Министерство также уточняет, что основная сумма госдолга номинирована в долларах США — 43,46%, еще 31,46% в гривне, 18,24% в специальный правах заимствования и 5,63% в евро. Кроме того, менее 1% госдолга номинировано в канадских долларах и иенах.

Официальный курс гривни, по которому Минфин рассчитывает долг, в феврале укрепился до 26,98 грн/$1 с 27,05 грн/$1, или на 0,29%, тогда как к концу 2016 года он составлял 27,191 грн/$1.

Как сообщалось, закон о госбюджете-2017 установил предельный размер госдолга на конец 2017 года в 1 трлн 716,63 млрд грн и предельный размер гарантированного государством долга в 579,37 млрд грн по сравнению 1 трлн 501,48 млрд грн и 444,78 млрд грн на конец 2016 года в законе о госбюджете-2016.

По материалам: Интерфакс-Украина
Раздел: >
Теги: минфин , государственный долг

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Госдолг Украины в марте 2017 г. возрос на 0,83% в долларовом выражении — Минфин | Экономика | Дело
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 26.59
EUR EUR - - 28.96
RUB RUB - - 0.47
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.94 12.25
Киевская область 22.73 11.75
Львовская область 22.86 11.65
Читайте также
Больше в разделе Украина
Читаемые в разделе
Умер бывший нардеп Миримский Умер бывший нардеп Миримский Порошенко уволил посла, спорившего с Путиным Порошенко уволил посла, спорившего с Путиным Чернобыльская зона 31 год спустя (фото) Чернобыльская зона 31 год спустя (фото)
Все новости
Комментируемые
1 Прокуратура задержала экс-топ-менеджера Одесского НПЗ за фиктивный экспорт по "делу Курченко" 2 Суд выбрал меру пресечения экс-нардепу Мартыненко — отпустить на поруки 3 Подводные камни тендерной документации: Как компаниям избегать дисквалификации в ProZorro 4 Прокуроры просят 300 млн грн залога для Мартыненко 5 Кабмин предложил решение проблемы львовского мусора
Все новости
Видео
 США провели успешные испытания межконтинентальной ракеты
5 лучших фильмов о финансовом кризисе
Все видео
Фото
Раскопки на Почтовой площади: подземный музей vs. торговый центр
Раскопки на Почтовой площади: подземный музей vs. торговый центр
Чернобыльская зона 31 год спустя (фото)
Чернобыльская зона 31 год спустя (фото)
Арка дружбы народов на время Евровидения превратится в радугу (фото)
Арка дружбы народов на время Евровидения превратится в радугу (фото)
В Киеве стартовали "Игры непокоренных" (фоторепортаж)
В Киеве стартовали "Игры непокоренных" (фоторепортаж)
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.