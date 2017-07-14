Госказначейство только сейчас отказалось от M.E.Doc

Государственная казначейская служба прекратила использование программного обеспечения M.E.Doc. Об этом говорится в обращении казначейства к плательщикам НДС и акцизного налога с реализации топлива.

"Учитывая то что до 27.06.2017 г. взаимодействие между ГФС и Казначейством в части постановки счетов на учет в органах ГФС осуществлялось с помощью программного обеспечения M.E.Doc и принимая во внимание то, что программное обеспечение M.E.Doc было одним из возможных источников распространения вредоносного кода Petya.A, Казначейством прекращено использование указанного программного продукта", — сказано в сообщении.

Перечень открытых счетов был передан ГФС письмом.

Казначейство также отмечает, что с 27 июня 2017 по сегодняшний день служба неоднократно обращалась в ГФС относительно альтернативных путей и способов обмена информацией в части постановки счетов на учет в органах ГФС.

Казначейство ожидает от фискалов предложений относительно альтернативных способов обмена информацией в части постановки счетов на учет в органах ГФС.

Напомним, 27 июня произошла массовая кибератака в Украине. Киберполиция объяснила масштабность кибератаки несанкционированным использованием ее авторами наиболее популярной в стране программы отчетности "M.E.Doc". По данным разработчика, ее программа работает приблизительно на 1 млн компьютеров.

Эксперты добавляли, что пострадали компьютерные сети, работающие преимущественно под операционными системами производства Microsoft.