Гослесагентство засевает Полесье деревьями сверх плана

С начала 2017 года лесохозяйственные предприятия, входящие в сферу управления Государственного агентства лесных ресурсов Украины, восстановили лес на площади 44,5 тыс. га.

Как сообщает Гослесагентство, к этой площади восстановленных лесов отнесены 13 тыс. га естественного возобновления.

На Полесье провели посев и посадку леса на площади 14,8 тыс. га при плане 12,8 тыс. га:

в лесостепной зоне — 10,6 тыс. га при плане 9,6 тыс. га,

в степи — 1,9 тыс. га при плане 1,7 тыс. га,

в Карпатах — 4,1 тыс. га при плане 3,6 тыс. га.

Кроме того, лесохозяйственными предприятиями было засажено новыми лесами 1,4 тыс. га. При посеве и посадке лесов используются такие лесные породы, как сосна, дуб, бук, ель, береза, ольха, ясень, граб, пихта и другие.

Лесохозяйственные предприятия, входящие в сферу управления Гослесагентства, обеспечат восстановление лесов на прошлогодних срубах. Лесокультурная кампания продолжится осенью.