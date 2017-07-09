Госсекретарь США Тиллерсон прибыл в Украину, чтобы встретиться с Порошенко

09 июля 2017, 10:45
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Во время визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Украину состоится его встреча с президентом Украины Петром Порошенко. Будет продолжена работа, которая началась в Вашингтоне во время недавнего визита Порошенко в США

Госсекретарь США Тиллерсон прибыл в Украину, чтобы встретиться с Порошенко | Политика | Дело Увеличить картинку

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон прибыл с визитом в Украину, передает Интерфакс-Украина.

В ходе визита Тиллерсон проведет встречу с президентом Украины Петром Порошенко.

Будут обсуждаться вопросы укрепления стратегического партнерства между Украиной и США и противодействия российской агрессии против Украин

Ранее, во время недавнего визита Порошенко в США, Тиллерсон заверил украинского президента в поддержке США. Он подчеркнул, что США не отвернется от проблем Украины до полного завершения военных действий на Донбассе.

Тиллерсон отметил, что санкции в отношении России не будут сняты до полного освобождения Украины и восстановления ее территориальной целостности. Стороны также обсудили возможность предоставления Украине летального оружия. Кроме того, Порошенко и Тиллерсон обсудили вопросы по освобождению украинских заложников.

По информации Интерфакс-Украина, во время визита никакие документы подписываться не будут, хотя обе стороны работают над отдельными соглашениями, которые могут быть подписаны чуть позже, во время визита в Украину американских министров.

Ранее посол Украины в США Валерий Чалый анонсировал визит в Украину министра обороны Джеймса Мэттиса и министра энергетики Рика Пэрри.

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Теги: политика , сша , экономика , украина , петр порошенко , рекс тиллерсон

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Госсекретарь США Тиллерсон прибыл в Украину, чтобы встретиться с Порошенко | Политика | Дело
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