ГПУ провела обыски у бывшего замглавы Администрации президента

У бывшего заместителя главы Администрации президента Украины Виктора Януковича, экс-главы Сумской облгосадминистрации Юрия Чмыря во время обысков нашли в двух банковских ячейках $1 млн 180 вместо задекларированных ним $572 тыс., сообщил генеральный прокурор Украина Юрий Луценко.

"Во время обысков 2 банковских ячеек Ю. Чмыря вместо задекларированных ним $572 тыс. нашли 1 млн 180", — написал Луценко в Facebook.

По его словам, такие действия подпадают под признаки ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины и предусматривают до 2 лет лишения свободы.

Луценко отметил, что следователи Генпрокуратуры обнаружили у Ю. Чмыря средства, не отраженные в е-декларации, а также 14 киевских квартир у его дочери, проверяя информацию СМИ.

Напомним, в июне 2017 года Сумская областная прокуратура сообщила, что осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту уклонения от уплаты налогов семьей Чмыря.

Согласно информации прокуратуры в ходе расследования установлено, что дочь чиновника на протяжении 4 последних лет приобрела в собственность 12 квартир в центральной части Киева, 3 паркоместа, общая стоимость которых, по предварительным подсчетам, составляет свыше 50 млн грн. При этом официальные доходы чиновника и членов его семьи, по информации органов Государственной фискальной службы, не соответствуют указанной стоимости приобретенного имущества.