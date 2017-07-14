ГПУ расследует дело о присвоении средств должностными лицами Госпогранслужбы во время реализации проекта "Стена"

Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) обнаружил преступную схему растраты с присвоением бюджетных средств в особо крупных размерах. Это произошло во время проведения закупок товаров, работ и услуг в интересах Государственной пограничной службы (ГПС) Украины.

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"В течение 2016-2017 годов, в результате вышеуказанной противоправной деятельности должностных лиц ГПС и субъектов хозяйственной деятельности частного сектора экономики во время выполнения работ по инженерно-техническому обустройству украинско-российской государственной границы, территорий, прилегающих к районам проведения АТО и АР Крым (проект "Стена"), путем приобретения в пользу государственного органа товаров, работ и услуг, осуществлена растрата и присвоение бюджетных средств в сумме более 100 млн грн", — написала она.

По ее данным, в настоящее время проводится комплекс неотложных следственных действий, изъяты вещественные доказательства, подтверждающие причастность должностных лиц ГПС и указанных субъектов хозяйствования к осуществлению противоправной деятельности.

Досудебное расследование продолжается.

