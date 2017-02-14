Гройсман назвал Тимошенко "мамой коррупции в Украине"

14 февраля 2017, 12:22
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Премьер Владимир Гройсман на заседании Кабмина вспомнил, что Михаила Грушевского называют отцом украинской государственности, а Юлию Тимошенко, по его словам, следует называть "мамой коррупции"

Увеличить картинку Владимир Гройсман. Фото: В.Головин

"Я считаю, что "мамой" украинской экономической слабости, уничтожения украинской независимости, коррупции, популизма и неэффективности является Юлия Тимошенко", — заявил Гройсман на заседании Кабинета министров Украины в конце отчета правительства за 2016 год.

По его словам, Тимошенко — настоящая "мама", которая "за 20 лет все делала для того, чтобы Украину уничтожили, и всегда кто-то ей мешал".

Премьер напомнил вчерашнюю пресс-конференцию Тимошенко, на которой та потребовала аппарат Верховной Рады зарегистрировать проект постановления об отставке Гройсмана.

По словам премьера, самоцелью Тимошенко является власть. "Нам нужно дойти до того, чтобы нашей самоцелью было сильное Украинское государство. И вот эта тотальная ложь подрывает возможности для успеха Украины и украинцев", — считает Гройсман.

Также он считает, что те, кто стоят за Тимошенко, используют ее жажду власти для развала нашей страны.

По материалам: "Дело"
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Теги: владимир гройсман , юлия тимошенко , популизм

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