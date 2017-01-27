Гройсман по указанию Порошенко едет во Львов разбираться с мусором

Вчера вечером президент Петр Порошенко провел рабочую встречу с премьер-министром Владимиром Гройсманом, во время которой обсуждалась ситуация во Львове. В итоге Порошенко поручил Гройсману помочь городской власти справиться с проблемой.

"Убирать мусор — прерогатива органов местного самоуправления. Но когда там не могут в рамках своей компетенции решить эту проблему, когда собственную хозяйственную беспомощность обертывают в политическую материю, а безопасности горожан угрожает экологическая катастрофа, — необходимо помочь горожанам. И городу, который искренне любят десятки миллионов украинцев и миллионы иностранных туристов", — заявил президент, слова которого передает пресс-служба АП.

Сегодня утром на правительственном портале появилась информация о том, что Владимир Гройсман в пятницу совершит рабочую поездку во Львовскую область, где намерен обсудить сложившуюся ситуацию с утилизацией твердых бытовых отходов.

Как сообщалось, во Львове сложилась критическая ситуация с вывозом твердых бытовых отходов и появились предпосылки для возникновения чрезвычайной экологической ситуации.

В начале июня прошлого года мэр Львова Андрей Садовой обратился к Петру Порошенко и Владимиру Гройсману с просьбой объявить город Львов и села Малехов и Грибовичи зоной чрезвычайной экологической ситуации.

В ответ Порошенко заявил, что "мусор надо убирать, а не делать на нем большую политику".

В прошлую среду, 18 января, Андрей Садовой обратился к жителям города: "Мы официально уведомили государственные органы о том, что в городе сложилась критическая ситуация с вывозом твердых бытовых отходов и появились предпосылки для возникновения чрезвычайной экологической ситуации".

24 января Гройсман попытался переложить эту проблему на председателя Львовской облгосадминистрации и поручил Олегу Синютке срочно провести заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и оперативно найти решение по обеспечению утилизации мусора.