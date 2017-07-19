Гройсман похвалился "капремонтом" Украины в первом полугодии

19 июля 2017, 12:54
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Премьер-министр открыл заседание Кабмина отчетом о работе правительства за первое полугодие. При этом Владимир Гройсман отметил, что рост экономики за первый квартал этого года составил 2,5%, средняя зарплата по итогам первого полугодия превысила 7 тыс. грн, бюджет также перевыполнен по доходам

Гройсман похвалился Увеличить картинку

"Эту работу можно назвать капитальным ремонтом страны", — сказал глава правительства во вступительном слове на заседании Кабмина.

Экономический рост по первому кварталу на уровне 2,5%. Хотя планировали рост ВВП за год на уровне 3%. Напомним, в четвертом квартале 2016 рост составил 4,7%, а по итогам года — 2,2%.

Реальная заработная плата увеличилась почти на 20%, средняя заработная плата выросла на 13% — до 6 тыс. 840 грн, а в июне — июле она превысит 7 тыс. грн, отметил Владимир Гройсман.

Объем капитальных инвестиций за январь — март вырос на 20%, объем экспорта товаров из Украины увеличился на 25%. Бюджет перевыполнили по доходам на 29 млрд грн. "Это свидетельствует, что экономика оздоравливается и происходит реальная детенизация", — считает премьер.

Запуск электронного реестра НДС и изменение принципа работы таможни сразу позволили увеличить таможенные платежи на 37% и перечислить в бюджет от 35 до 50 млрд грн, похвалился Гройсман.

По материалам: "Дело"
Раздел: >
Теги: владимир гройсман , макроэкономика , кабмин

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Гройсман похвалился
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 25.93
EUR EUR - - 29.96
RUB RUB - - 0.44
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.97 11.9
Киевская область 22.13 10.73
Львовская область 22.16 11.06
Читайте также
Больше в разделе Украина
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.