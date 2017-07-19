Гройсман похвалился "капремонтом" Украины в первом полугодии

"Эту работу можно назвать капитальным ремонтом страны", — сказал глава правительства во вступительном слове на заседании Кабмина.

Экономический рост по первому кварталу на уровне 2,5%. Хотя планировали рост ВВП за год на уровне 3%. Напомним, в четвертом квартале 2016 рост составил 4,7%, а по итогам года — 2,2%.

Реальная заработная плата увеличилась почти на 20%, средняя заработная плата выросла на 13% — до 6 тыс. 840 грн, а в июне — июле она превысит 7 тыс. грн, отметил Владимир Гройсман.

Объем капитальных инвестиций за январь — март вырос на 20%, объем экспорта товаров из Украины увеличился на 25%. Бюджет перевыполнили по доходам на 29 млрд грн. "Это свидетельствует, что экономика оздоравливается и происходит реальная детенизация", — считает премьер.

Запуск электронного реестра НДС и изменение принципа работы таможни сразу позволили увеличить таможенные платежи на 37% и перечислить в бюджет от 35 до 50 млрд грн, похвалился Гройсман.