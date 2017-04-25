Гройсман пообещал подопечным Авакова дополнительное финансирование

"Хочу вас заверить в том, что мы найдем все необходимые ресурсы, чтобы обеспечить надлежащий уровень финансирования и материально-технических средств для Нацполиции", — пообещал премьер на коллегии МВД Украины во вторник в Киеве, в ходе которой госсекретарь министерства Алексей Тахтай заявил о недостаточном финансировании, в частности, что при минимальных нуждах министерства в 26,2 млрд грн в бюджете предусмотрено только 16,6 млрд грн.

По словам Гройсмана, все службы Нацполиции, сориентированные на обеспечение безопасности граждан, будут финансировать надлежащим образом.

"Мы скорректируем цифры (бюджета), думаю, немножко сомнительна потребность в 26 млрд, но то, что мы будем ориентироваться на нужды (МВД) и стопроцентно их удовлетворять — можете в этом не сомневаться", — сказал премьер-министр.

Перед этим руководитель Нацполиции Сергей Князев заявил, что 16,6 млрд грн обеспечивает нормативные потребности только на 39%. "По нашим подсчетам, минимальная дополнительная потребность в финансировании на 2017 год составляет 4,150 млрд грн", — сказал Князев.

Он также отметил, что выделение в конце 2016 года дополнительных 2 млрд 158 млн грн помогло повысить результативность противодействия преступности. "Стимулом в работе для сотрудников уголовного розыска, следствия и других полицейских стало повышение ежемесячного денежного обеспечения. Увеличение зарплат позволило закрыть 5 тыс. вакантных мест в полиции. Сейчас новички проходят обучение, через четыре-пять месяцев выйдут на работу", — рассказал Князев.