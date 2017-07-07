Гройсман предлагает переписать программу сотрудничества с МВФ

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что достичь максимально эффективного взаимодействия с Международным валютным фондом можно благодаря запуску новой программы сотрудничества.

"Если вы меня спросите как премьер-министра, хотел ли бы я начать новую программу и вести диалог относительно новой программы? Да, хотел бы, и считал бы это правильным, чтобы максимально эффективно создать план действий для нашей работы", — сказал Гройсман в ходе инвестиционной конференции в Лондоне.

Премьер также подчеркнул, что Украина должна выполнять взятые на себя обязательства.

О текущей программе сотрудничества Гройсман заявил, что намерен обсуждать с МВФ исключение пункта о земельной реформе. "Я не ожидаю, что МВФ уберет. Это будет решение МВФ, мы будем вести диалог и дискутировать", — сказал глава украинского правительства.

Ранее народный депутата из фракции БПП Алексей Мушак заявлял, что МВФ больше не будет настаивать на земельной реформе. Президент Петр Порошенко во время своего визита Вашингтон якобы договорился и снял этот вопрос с повестки дня.

В свою очередь министр финансов Александр Данилюк заявлял, что транш от МВФ в рамках текущей программы сотрудничества Украина сможет получить осенью. Глава Минфина связывал задержку с тем, что депутаты пока не рассмотрели и не одобрили пенсионную реформу.