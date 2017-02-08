Гройсман предлагает сдерживать цены на продовольствие: молочка резко подорожала

08 февраля 2017, 12:15
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Премьер-министр Владимир Гройсман считает необходимым построить такую модель, которая будет сдерживать рост цен на потребительские товары

Гройсман предлагает сдерживать цены на продовольствие: молочка резко подорожала | Экономика | Дело Увеличить картинку

"Очень важно, чтобы мы построили такую модель, которая будет сдерживать рост любых потребительских цен", — сказал премьер на заседании Кабинета министров в среду.

Он заявил, что некоторые группы товаров вызывают обеспокоенность Кабмина — в частности, молочные продукты.

Премьер подчеркнул, что правительство намерено поддерживать отечественного производителя и на заседании в среду намерено утвердить распределение государственной поддержки животноводству.

В то же время Государственная служба статистики сегодня сообщила, что инфляция в январе 2017 года составила 1,1% по сравнению 0,9% в декабре предыдущего года.

Согласно статданным, в годовом измерении рост потребительских цен также ускорился по итогам января до 12,6% с 12,4% за минувший год.

Как сообщалось, правительство Украины ожидает замедления инфляции в 2017 году до 8,1%. Национальный банк Украины, первоначально также прогнозировавший ее на уровне 8%, в январе ухудшил свой прогноз до 9,1%.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: владимир гройсман , инфляция , цены , молоко , статистика

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Гройсман предлагает сдерживать цены на продовольствие: молочка резко подорожала | Экономика | Дело
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