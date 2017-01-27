Гройсман рассказал властям Львова, как нужно управлять городом (обновлено)

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что власти Львова должны создать новый мусороперерабатывающий комплекс за шесть месяцев.

"Городская власть возьмет обязательство создать полигон за 6 месяцев", — написал премьер на своей странице в Twitter.

По его словам, новый земельный участок будет выделен Львову для нового мусороперерабатывающего комплекса.

Как сообщают местные СМИ, в пятницу на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям ЛОГА Львову для полигона был передан земельный участок в Яворовском районе площадью 12 га.

Мэр Львова Андрей Садовый обратился к Владимиру Гройсману с просьбой передать городу один из трех земельных участков, которую ЛОГА выставила на конкурс для строительства мусороперерабатывающих комплексов городу.

"Если была бы возможность один участок, площадью 12 га, на территории "Серы" передать для Львова, я был бы очень благодарен. Если нет, то надо участвовать в конкурсе, который объявила ЛОГА", — сказал Садовый.

Владимир Гройсман уточнил у главы ЛОГА, находится ли этот участок в государственной собственности, и поручил председателю ЛОГА передать ее городу.

"У меня есть предложение снять один участок с конкурса — тот, который скажет мэр, — и передать городу. Андрей Садовый должен лично написать письмо в ЛОГА и взять обязательство в течение шести месяцев построить полигон, запустить его в эксплуатацию. Если вам надо Госкомзем — завтра он будет здесь и все согласует", — подытожил Гройсман.

Позже премьер сказал, что проблема утилизации твердых бытовых отходов во Львове является сложной последние 10 лет. "Этим вопросом надо было заниматься 10 лет назад, а возможно и 20, — отметил он. — Это техногенная угроза возникла не в мае (когда на свалке погибли спасатели — Ред.), а за много лет до этого. Если бы был системный подход тех, кто отвечает за это, возможно, трагедии не было бы допущено".

Премьер-министр отметил, что благодаря финансовой децентрализации бюджет развития Львова в 2017 году составляет 1,8 млрд грн. Часть этих средств, по его словам, можно направить на решение проблемы обращения с отходами. По имеющейся у Гройсмана информации, на перевозку мусора по всей стране было потрачено около 100 млн грн.

Напомним, вчера вечером президент Петр Порошенко провел рабочую встречу с Владимиром Гройсманом, во время которой обсуждалась ситуация во Львове. В итоге Порошенко поручил Гройсману помочь городской власти справиться с проблемой.

Как сообщалось, во Львове сложилась критическая ситуация с вывозом твердых бытовых отходов и появились предпосылки для возникновения чрезвычайной экологической ситуации.

В начале июня прошлого года мэр Львова Андрей Садовой обратился к Петру Порошенко и Владимиру Гройсману с просьбой объявить город Львов и села Малехов и Грибовичи зоной чрезвычайной экологической ситуации.

В ответ Порошенко заявил, что "мусор надо убирать, а не делать на нем большую политику".

В прошлую среду, 18 января, Андрей Садовый обратился к жителям города: "Мы официально уведомили государственные органы о том, что в городе сложилась критическая ситуация с вывозом твердых бытовых отходов и появились предпосылки для возникновения чрезвычайной экологической ситуации".

24 января Гройсман попытался переложить эту проблему на председателя Львовской облгосадминистрации и поручил Олегу Синютке срочно провести заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и оперативно найти решение по обеспечению утилизации мусора.