Гройсман запланировал три реформы на осень 2017

17 июля 2017, 08:49
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Владимир Гройсман заявил, что готов нести персональную ответственность за практическую реализацию образовательной, медицинской и пенсионной реформ

Гройсман запланировал три реформы на осень 2017 | Политика | Дело Увеличить картинку

Кабинет министров и Верховная Рада должны уже в сентябре принять окончательные решения, которые позволят начать масштабное внедрение трех ключевых реформ правительства, а именно: образовательную, медицинскую и пенсионную реформы. Об этом Владимир Гройсман сказал в эфире телеканала "112 Украина".

"В сентябре мы должны три реформы (образовательную, пенсионную и медицинскую) довести до логического завершения. И нам нужна поддержка парламента. Я готов нести персональную ответственность за практическую реализацию (реформ)", — передает слова Гройсмана его пресс-служба.

Глава правительства поблагодарил за единодушие парламентариев в голосовании за базовый законопроект пенсионной реформы, который касается поднятия пенсий. "Это победа здравого смысла над популизмом, — сказал глава правительства. — Сейчас дефицит (пенсионной) системы — 5,5 млрд долларов, и при этом 80% пенсионеров живут за чертой бедности. Поэтому моя задача — вытащить их оттуда".

Гройсман напомнил, что комплекс законопроектов пенсионной реформы позволяет уже с 1 октября поднять пенсии 9 млн пенсионеров, а дальше увеличить пенсии военнослужащим.

Кроме этого, премьер заявил, что реформы в Украине должны проводить граждане Украины.

"Я считаю, что Украину должны строить украинцы, и я глубоко в этом убежден, сейчас даже больше. Не без того, что мы можем приглашать тех или иных специалистов, которые известны, но по большому счету мы должны построить свой дом самостоятельно", — сказал он.

При этом он отметил, что на определенном этапе в Украине злоупотребляли привлечением иностранных специалистов.

Раздел: >
Теги: реформы , пенсионная реформа , образование , медицина , владимир гройсман

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Гройсман запланировал три реформы на осень 2017 | Политика | Дело
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 26.02
EUR EUR - - 29.7
RUB RUB - - 0.43
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.98 11.92
Киевская область 22.41 10.8
Львовская область 22.2 11.08
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.