Гройсман запланировал три реформы на осень 2017

Кабинет министров и Верховная Рада должны уже в сентябре принять окончательные решения, которые позволят начать масштабное внедрение трех ключевых реформ правительства, а именно: образовательную, медицинскую и пенсионную реформы. Об этом Владимир Гройсман сказал в эфире телеканала "112 Украина".

"В сентябре мы должны три реформы (образовательную, пенсионную и медицинскую) довести до логического завершения. И нам нужна поддержка парламента. Я готов нести персональную ответственность за практическую реализацию (реформ)", — передает слова Гройсмана его пресс-служба.

Глава правительства поблагодарил за единодушие парламентариев в голосовании за базовый законопроект пенсионной реформы, который касается поднятия пенсий. "Это победа здравого смысла над популизмом, — сказал глава правительства. — Сейчас дефицит (пенсионной) системы — 5,5 млрд долларов, и при этом 80% пенсионеров живут за чертой бедности. Поэтому моя задача — вытащить их оттуда".

Гройсман напомнил, что комплекс законопроектов пенсионной реформы позволяет уже с 1 октября поднять пенсии 9 млн пенсионеров, а дальше увеличить пенсии военнослужащим.

Кроме этого, премьер заявил, что реформы в Украине должны проводить граждане Украины.

"Я считаю, что Украину должны строить украинцы, и я глубоко в этом убежден, сейчас даже больше. Не без того, что мы можем приглашать тех или иных специалистов, которые известны, но по большому счету мы должны построить свой дом самостоятельно", — сказал он.

При этом он отметил, что на определенном этапе в Украине злоупотребляли привлечением иностранных специалистов.