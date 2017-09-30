Спасатели назвали цифру погибших от пожаров с начала года в Украине

Более 1100 человек погибли и более тысячи человек получили травмы в результате пожаров в Украине с начала 2017 года.

Всего с начала года погибших и травмированных на пожарах 1 113 тыс. и 1076 тыс. соответственно, уточняет Госслужба по чрезвычайным ситуациями (ГСЧС) в сообщении на своем сайте.

В жилом секторе пожарные ежедневно ликвидируют сотни пожаров по всей территории Украины, отмечается в сообщении. Так, только за прошедшие сутки в жилом секторе возникло 94 пожара, в результате которых погибло 3 человека.