ГСЧС подготовила 80 автобусов и 2 поезда для эвакуации жителей Авдеевки

31 января 2017, 11:52
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Подготовленный транспорт готов за один рейс вывезти 4,6 тыс. жителей Авдеевки, находящейся под обстрелом

ГСЧС подготовила 80 автобусов и 2 поезда для эвакуации жителей Авдеевки | Регионы | Дело Увеличить картинку

Для эвакуации жителей Авдеевки подготовлены 80 автобусов и два пригородных электропоезда. Об этом сообщили на утреннем заседании оперативного штаба по ситуации в Авдеевке, которое провел в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям вице-премьер-министр Геннадий Зубко.

Отработан вопрос эвакуации около 12 тыс. граждан в ближайшие 10 населенных пунктов (Краматорск, Константиновка, Дружковка, Покровск, Селидово, Горняк, Новгородское, Украинск, Бахмут, Славянск), сказано в сообщении.

Для этого подготовлены и содержатся в готовности 80 автобусов, которые одновременно могут эвакуировать до 3 тысяч человек. Кроме этого, для эвакуации населения спланирована работа двух пригородных электропоездов, которые могут эвакуировать до 1,6 тыс. человек за один рейс.

"Самое главное сейчас — обеспечение режима тишины в Авдеевке для осуществления аварийно-восстановительных работ. В настоящее время сформированы 6 пиротехнических расчетов ДСНС и саперов Минобороны", — сказал Зубко.

По словам главы ГСЧС Николая Чечеткина, местные органы власти и спасатели организовали функционирование 11 пунктов обогрева на территории Авдеевки.

В системе теплоснабжения города обеспечено минимальное давление и температура теплоносителя (до 40 градусов). В квартирах поддерживается температура воздуха 15-16 градусов. Временно приостановлена ​​работа 14 дошкольных и общеобразовательных учреждений.

В случае осложнения ситуации в Авдеевке ГСЧС держит наготове сводный аварийно-спасательный отряд общей численностью около 150 человек, 14 единиц электростанций различной мощности, 22 пункта обогрева и 4 унифицированных моторных подогревателя.

Как сообщалось, в течение 29 января террористическими группировками осуществлено 400 обстрелов по городу, а 30 января — 800.

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Теги: зона ато , ато , гсчс , война с россией

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ГСЧС подготовила 80 автобусов и 2 поезда для эвакуации жителей Авдеевки | Регионы | Дело
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