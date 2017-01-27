Игорь Кононенко лечится после отравления ртутью — СМИ

У народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Игоря Кононенко было отравление ртутью. Об этом сообщила Соня Кошкина на Lb.ua.

"Игорь Кононенко, к тому же, сейчас поглощен личными проблемами. Незадолго до Нового года у него обнаружилось … отравление ртутью. Согласно вердикту докторов, ее содержание в крови превышено в 50 раз. Ясно, что на случайность это не спишешь. По информации источников, отравление не произошло одномоментно — ртуть накапливалась в организме некоторое время. Из чего напрашивается вывод: это не было покушением на убийство, скорее — попыткой запугать, вывести из строя на полгода и более", — написала она.

Эту информацию подтвердил народный депутат Алексей Гончаренко.

"Идет шквал звонков по поводу отравления Игоря Кононенко. Во-первых, это, к сожалению, правда. Но, во-вторых, враги не дождутся. И это главное", — написал Гончаренко в своей странице в Фейсбук в пятницу вечером.

В то же время, источник агентства "Интерфакс-Украина" в БПП сообщил, что Кононенко "сейчас проходит программу реабилитации, детокс-программу".

Собеседник также отметил¸ что "это не повлияет на работу в парламенте, ни в партии, потому что факт отравления произошел гораздо ранее и не сказался на работе".

По словам источника, Кононенко не давал данному факту огласки, "чтобы избежать каких-либо политических инсинуаций вокруг этого".

В то же время, как сообщает "Украинская правда" со ссылкой на свои источники, отравление он заметил в конце прошлого года. Все это время он лечился. По состоянию на сейчас он просто болеет, но это не связано с отравлением.

В окружении Кононенко отравление связывают с его ролью о в процессах в нефтегазовом секторе, в частности вокруг компании "Укргаздобыча".

Генпрокуратура заявляет, что им не поступало заявлений по факту отравления народного депутата.

"Официальных заявлений по факту отравления Кононенко не поступало. В случае если такое заявление поступит, то будет открыто производство", — сказали в пресс-службе Генпрокуратуры в пятницу.

В ведомстве подчеркнули, что реагируют только на официальные обращения.

Напомним, как сообщала журналистка Ольга Василевская, 23 декабря Игорь Кононенко встречался в Вене с человеком, похожим на беглого экс-министра Николая Злочевского. Народный депутат отрицал эту встречу.