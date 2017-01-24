Игра на понижение: Как с помощью ProZorro "Нафтогаз" может сэкономить миллионы на юристах

Компания "Нафтогаз" несколько дней назад провела через электронную систему ProZorro тендер на приобретение юридических услуг по сопровождению наблюдательного совета компании. Изначально юристам намерены были заплатить 28 млн грн за 2 400 часов работы в течение двух лет.

Но в ходе аукциона цена снизилась до 5,72 млн грн, или на 80% от запланированного бюджета. Это и вызвало возмущение некоторых юристов, принимавших участие в торгах. Мол, система ProZorro не позволяет проводить сложные закупки как эта, а сам процесс превращается в профанацию.

Что произошло

Заинтересовались тендером "Нафтогаза" семь юридических компаний. Тем не менее два заявки юристов из фирм Arzinger и Clyde&Co отклонили на этапе преквалификации за несоответствие требованиям технической документации, в частности, из-за незаверенных копий свидетельства о праве заниматься адвокатской деятельностью, отсутствия договора страхования профессиональной ответственности и рекомендательных писем. Еще одна юрфирма — ЕПАП Украина — отозвала свое предложение. Таким образом, в аукционе участвовали четыре компании — Redcliffe Partners, Kinstellar, "Василь Кисиль и Партнеры" и Baker&McKenzie.

На первом этапе юристы готовы были предоставить услуги "Нафтогазу" по цене от 18,98 млн грн до 26 млн грн. В ходе трех раундов аукциона предложения понизились до 5,7-7,9 млн грн.

То есть Нафтогаз получил возможность заключить договор с юристами из "Василь Кисиль и Партнеры", сэкономив при этом практически 80% от ожидаемых затрат.

Похожая ситуация сложилась несколькими месяцами ранее, когда Нацбанк искал юристов для представительства своих интересов в судах. Сума договора тогда была значительно меньше — 3 млн грн, но проблема возникла такая же. Участвовавшие тогда юристы предлагали тогда НБУ свои услуги по цене от 7 440 грн/час до 420 грн/час. В тендере же "Нафтогаза" предложения юрфирм в первом раунде колебались в рамках 10 833 грн/час — 7 908 грн/час, а в последнем раунде аукциона опустились до 3 291 грн/час — 2 383 грн/час.

В чем проблема

Проблем или скорее опасений в сложившейся ситуации возник сразу целый комплекс. Во-первых, у некоторых участников есть подозрение, что за такие деньги нельзя предоставить качественные услуги. "Я ответственно утверждаю, что за 66 евро в час нельзя получить качественные юридические услуги. От таких услуг пострадает, прежде всего, "Нафтогаз" и, соответственно, государство", — написал партнер в юридическом бюро Kinstellar Константин Ликарчук на своей странице в Facebook. По его словам, победителю тендера стоит отказаться подписывать договор, "Нафтогазу" — объявить тендер сначала, а всем участникам — не опускать цену до такого уровня.

Тем не менее, юркомпании не впервые решаются понизить стоимость услуг и используют "льготные ставки для государства и государственных компаний", отмечая, что это вклад компании в реформы и развитие страны.

При этом выполняя такие контракты, они получают не только хорошую квалификацию, но и рекламу, что будет вознаграждено приходом новых платежеспособных клиентов в будущем.

Во-вторых, юристы побаиваются, что этот прецедент может повлиять на рынок в целом. И из-за такой публично клиенты смогут в дальнейшем требовать от юристов предоставления услуг по цене, которая ниже средней по рынку. Тем не менее, даже и среди юристов не все согласны, что за 50 евро в час нельзя предоставить качественные услуги.

В-третьих, одна из компаний-участников призналась в попытке сорвать торги, говоря, что электронная система ProZorro банально не подходит для сложных и высокопрофессиональных торгов. "Когда мы поняли, что происходит, то уже просто развлекались, а не реально участвовали в тендере. Собрались всем офисом у компьютера и смеялись… Система для таких услуг не работает", — отметил Ликарчук. Мол, если бы победила их компания, то подписать договор на таких условиях не были готовы. И выход из ситуации видят только один — проводить бумажный тендер, когда компании не знаю цены друг друга, а известной она становится только после раскрытия предложений. На основе ее и определяется победитель.

Бумажный же и электронный тендер отличаются только доступом к информации. Если в первом случае компании не знают цены друг друга, то во втором они принимают решение, зная ценовую политику конкурента и при желании победить понижая стоимость своих услуг.

В ProZorro же уверенны, что участники сознательно торговались и понижали цену, пытаясь выиграть контракт с "Нафтогазом". "Этот тендер проводился по процедуре международных пороговых торгов, то есть была преквалификация и "Нафтогаз" перед аукционом проверил все документы юристов, которые подались на торги, оценил квалификационные и технические характеристики. И только после этого он допустил участников к аукциону. А, согласно требованиям, юркомпания должна сотрудничать с юристами из Англии, присутствовать в международном рейтинге юруслуг, застраховаться в международной компании. Требования прописаны достаточно жестко, чтобы компании, которые не могут их предоставить, не смогли демпинговать на торгах", — поясняет Лариса Лузинская, менеджер по связям с общественностью ProZorro.

Если же компания захочет отказаться от договора, она понесет репутационные риски. "Хотя у нас и нет рейтингов плохих и хороших поставщиков, но отзывы остаются на dozorro.org. Но в любом случае, я думаю, если столь крупные компании принимали участие в торгах "Нафтогаза", но потом отказались от договора, их репутация все же пострадает", — подчеркивает Лариса Лузинская.

Как решить ситуацию

У руководства "Нафтогаза" по всей видимости нет опасений по поводу предоставления некачественных услуг или невыполнения договора. Да и отбрасывать фактор того, что юридическая фирма просто инвестирует в клиента или тематику, по словам главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, не стоит. Говорит, что бывали случаи и ранее, что юристы и в бумажных тендерах предлагали цену за услуги приблизительно того же уровня, до которого она опустилась через ProZorro.

"Никакая система закупок не может запретить участнику дать очень низкую цену. Если компания прошла квалификацию и решила победить ценой — это ее право. Вопрос к нам — как убедиться, что мы получим то качество юридических услуг, на которое рассчитываем… Но я верю, что все компании прошедшие квалификацию дорожат своей репутацией. И это будет главным стимулом в этом случае", — прокомментировал тендер Коболев.

Да и в юридической компании "Василь Кисиль и Партнеры", которая стала победителем по итогам аукциона, говорят, что готовы подписывать договор, если "Нафтогаз" решится. "Мы рады будем предоставить наблюдательному совет НАК "Нафтогаз Украины" юридические услуги высокого уровня и готовы вести разговор о подписании договора. Процедура закупки юридических услуг пока не завершена, потому предмет, цену и другие условия сотрудничества мы сможем прокомментировать после заключения договора", — отметил в комментарии Delo.ua управляющий партнер ЮФ "Василь Кисиль и Партнеры" Андрей Стельмащук. Комментировать же свою мотивацию участвовать в тендере и готовность столь значительно снижать стоимость услуг для "Нафтогаза" в "Василь Кисиль и Партнеры" намерены только в случае подписания контракта.

Тем не менее, тендер "Нафтогаза" наглядно показал, что на аукцион могут приходить недобросовестные компании, которые "в качестве развлечения" будут срывать торги. Чем это чревато для заказчика? Как минимум потерей времени. Ведь, согласно законодательству, участник без любых санкций может отказаться подписывать договор даже на тех условиях, которые он сам предлагал. Тогда заказчик рассматривает следующее по привлекательности предложение. Как это может выйти боком недобросовестной компании? Бессмысленной потерей того же времени, да еще и сулит подпорченной репутацией.

В остатке

Споры вокруг электронных закупок и ProZorro как обычно упираются в две вещи. Во-первых, способность организатора, в данном случае Нафтогаза, грамотно и четко прописать задание, каких услуг и в каком объеме ожидает получить. Во-вторых, способность компании здраво оценить ее шансы выполнить требования организатора и определить для себя оптимальную цену за услуги, ниже которой он просто не может опуститься.