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"Игры героев": вторая жизнь инвалидов АТО (фото)

  25 декабря 2016, 08:52
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В субботу в столичном Дворце спорта стартовали "Игры героев"- соревнования среди бойцов АТО, которые в результате боевых действий получили ранения или потеряли конечности. Тем, кто покажет лучшие результаты, пообещали в следующем году отправить в Брюссель, в штаб квартиру НАТО с показательным выступлением

    • &quot;Игры героев&quot; — декабрь 2016. Фото: В.Головин
    • &quot;Игры героев&quot; — декабрь 2016. Фото: В.Головин
    • &quot;Игры героев&quot; — декабрь 2016. Фото: В.Головин
    • &quot;Игры героев&quot; — декабрь 2016. Фото: В.Головин
    • &quot;Игры героев&quot; — декабрь 2016. Фото: В.Головин
    • &quot;Игры героев&quot; — декабрь 2016. Фото: В.Головин
    • &quot;Игры героев&quot; — декабрь 2016. Фото: В.Головин
    • &quot;Игры героев&quot; — декабрь 2016. Фото: В.Головин
    • &quot;Игры героев&quot; — декабрь 2016. Фото: В.Головин
    • &quot;Игры героев&quot; — декабрь 2016. Фото: В.Головин
    • &quot;Игры героев&quot; — декабрь 2016. Фото: В.Головин
    • &quot;Игры героев&quot; — декабрь 2016. Фото: В.Головин
    • &quot;Игры героев&quot; — декабрь 2016. Фото: В.Головин
    • &quot;Игры героев&quot; — декабрь 2016. Фото: В.Головин
    • &quot;Игры героев&quot; — декабрь 2016. Фото: В.Головин
    • &quot;Игры героев&quot; — декабрь 2016. Фото: В.Головин
    • &quot;Игры героев&quot; — декабрь 2016. Фото: В.Головин
    • &quot;Игры героев&quot; — декабрь 2016. Фото: В.Головин
    • &quot;Игры героев&quot; — декабрь 2016. Фото: В.Головин
    • &quot;Игры героев&quot; — декабрь 2016. Фото: В.Головин
    • &quot;Игры героев&quot; — декабрь 2016. Фото: В.Головин
    • &quot;Игры героев&quot; — декабрь 2016. Фото: В.Головин
    • &quot;Игры героев&quot; — декабрь 2016. Фото: В.Головин

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