"Игры героев": вторая жизнь инвалидов АТО (фото)

Как все успеть и не сойти с ума Андрей Бычковский

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Чем крупнее бизнес, тем сильнее его потребность в положительной репутации, — представитель ICU Александр Мартыненко Александр Мартыненко

руководитель подразделения по фин.анализу корпораций небанковского сектора группы ICU В интервью Delo.UA представитель инвестгруппы ICU Александр Мартыненко рассказал о связи крупного и малого бизнеса, потребности промышленников в

Удаленная работа и гибкий график: дань моде или неизбежность? Марина Захарьина

директор по персоналу компании EY в Украине Марина Захарьина, директор по персоналу компании EY в Украине, рассказала, сколько компаний в Украине уже перешло на гибкий

Сколько можно сэкономить, заменив освещение на LED Алексей Шершень

директор компании Philips Lighting в Украине По подсчетам экспертов, переход на LED-источники во всем мире мог бы сократить выбросы парниковых газов на 1,4 млрд