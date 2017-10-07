Ил-76 в Луганске в 2014 году сбила российская частная военная компания Вагнера — СБУ

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что СБУ установила причастность российской так называемой "ЧВК Вагнера" во главе с Дмитрием Уткиным к уничтожению Ил-76 на Донбассе, штурму луганского аэропорта и событиям в Дебальцево (Донецкой области).

"Чем занималась группа Вагнера ....сбитие Ил-76 с нашими десантниками на борту, штурм аэропорта Луганска... штурм Дебальцево", — сказал он на брифинге в Киеве в субботу.

По его словам, в первых двух операциях принимали участие 72 боевика ЧВК, из них потеряно убитыми 15 человек. "Мы знаем по именам каждого", — сказал В.Грицак.

"В штурме Дебальцево 205 боевиков Вагнера принимали участие, потери — 51 человек, знаем каждого", — сказал он.

По его словам, на сегодня установлено 1578 человек — членов ЧВК Вагнера.

В.Грицак отметил, что впервые деятельность группы была зафиксирована 21 мая 2014 года. География деятельности "группы Вагнера" — ОРДЛО, потом — Сирия. Численность "группы Вагнера" в Сирии составляла 1350 человек (в районе Латакия и Хомс).

"Этот проект позволяет российским политикам уверенно говорить, что их там нет или мы их туда не посылали", — сказал глава СБУ.

По словам В. Грицака, у СБУ есть информация об участии 277 членов "группы Вагнера" в войне как в военных действиях на Донбассе, так и в Сирии, 67 из них погибли.

По данным в т. ч. российских СМИ, неформальная военная организация — "Частная военной компания Вагнера", которая насчитывает более 2300 человек, участвовала в войне на Востоке Украины, в освобождении Пальмиры и других военных операциях с участием российской армии. Ее бойцы получали государственные награды — но Минобороны никогда не признавало официально ее существования. Хоронили погибших "вагнеровцев" в обстановке максимальной секретности. В то же время подготовку подразделения группы Вагнера проходят на территории военной базы в поселке Молькино Краснодарского края — там же, где дислоцируется 10-я отдельная бригада спецназа ГРУ Минобороны.

Как пишут российские СМИ, командиры "таинственной организации" не скрывают лиц. В декабре 2016 года командир группы Дмитрий Уткин ("Вагнер") и его заместитель Андрей Трошев появились на кадрах протокольной съемки церемонии Дня героев Отечества в Кремле. В январе 2017 года в интернете нашлась фотография, видимо, с того же приема, где Д.Уткин и А.Трошев, а также еще двое мужчин с высокими наградами запечатлены вместе с президентом России Владимиром Путиным. По информации СМИ, один из указанных двоих бойцов только перед украинскими событиями освободился из колонии, в которой отбывал срок за похищение человека и грабеж. Другой не имел нарушений, страшнее неправильной парковки.