Импровизированных блокпостов в АТО не будет — Турчинов о блокаде "добровольцев"

27 декабря 2016, 13:51
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявляет, что решение группы добровольцев о блокировании неподконтрольных властям Украины территорий Донецкой и Луганской областей находится исключительно в компетенции президента Украины — верховного главнокомандующего Петра Порошенко

Увеличить картинку Александр Турчинов. Фото: СНБО

"Будет принято решение блокировать — значит, будем блокировать. Не будет принято такое решение верховным главнокомандующим — значит, этого делать никто не будет. Тех, кто попытается сами делать импровизированные блокпосты в зоне АТО — этого не будет", — сказал он журналистам во вторник, комментируя инициативу по блокированию ОРДЛО.

При этом Турчинов подчеркнул, что военнослужащие должны исполнять приказы командования.

"Те, кто сами себе поставили задачу и побежали ее реализовывать будут только дестабилизировать ситуацию", — прокомментировал инициативу добровольцев и ветеранов АТО секретарь СНБО Украины.

Как сообщалось, 26 декабря ветераны антитеррористической операции на востоке Украины и волонтеры заявили, что запустили мобильные группы и начали формирование блокпостов для блокирования работы нелегальных торговых маршрутов с неподконтрольной частью Донбасса.

"Был ультиматум об освобождении наших военнопленных, руководство террористических организаций его не выполнило, в связи с этим мы начали организацию и проведение блокады восточных оккупированных областей", — сказал второй командир батальона "Донбасс" Анатолий Виноградский на пресс-конференции в Киеве.

Виноградский отметил, что акция по блокаде уже началась. По его словам, к инициативе уже примкнули как ветераны АТО, так и волонтеры, а ее организаторы продолжают сбор сведений о каналах торговли. Он напомнил, что в СБУ заявляли о том, что торговля с неподконтрольными территориями прекращена, отметив, что каналы по-прежнему работают.

"Нас не интересуют переходы, где гражданское население везет себе капусту. Нас интересуют каналы контрабанды. И второе: нас интересуют железнодорожные переходы. На сегодняшний день, по нашим данным, только на одном железнодорожном переходе формируются ночные поезда, и около 5 эшелонов уходит только с одной точки… с углем", — рассказал командир.

"Мы будем ставить мобильные блокпосты, как это делалось при блокаде Крыма", — добавил он.

В свою очередь начальник штаба блокады Сергей Акимович сообщил, что в Киеве на Майдане Независимости в понедельник установят мобилизационный пункт по блокаде оккупированных территорий. "Мы будем добиваться блокады торговли с "ДНР-ЛНР". На государственном уровне нужно добиваться, чтобы туда не поставляли электроэнергию и воду", — сказал Акимович. Он уточнил, что акция будет бессрочная, "пока не отпустят наших ребят".

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: александр турчинов, зона ато, батальон донбасс

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