Имущество беглого министра Клименко передадут Нацагентству по управлению конфискованными активами

06 октября 2017, 15:26
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Главная военная прокуратура передает в ведение Нацагентства по управлению конфискованными активами имущество экс-главы Миндоходов Александра Клименко на общую сумму более 900 млн грн

Имущество беглого министра Клименко передадут Нацагентству по управлению конфискованными активами | Политика | Дело Увеличить картинку

Главная военная прокуратура передает в управление Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, конфискованное имущество экс-министра доходов и сборов Украины Александра Клименко на общую сумму более 900 млн грн.

"На основании решения суда… Главная военная прокуратура сегодня впервые передает в ведение и управление Национального агентства по управлению арестованными и конфискованным активами имущество, арестованное в уголовном производстве по расследованию деятельности преступной организации Януковича — Клименко", — сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на брифинге в пятницу в Киеве

По его словам, за период расследования с мая прошлого года была проделана тщательная работа и наложен арест на 154 объекта недвижимого имущества, которые находятся в Украине, 22 транспортных средства, тысячу железнодорожных полувагонов, корпоративные права юридических лиц.

Прокурор напомнил, что правительством Лихтенштейна в рамках международно-правовых поручений заморожены активы А.Клименко и его ближайшего окружения на общую сумму около $20 млн.

Он подчеркнул, что общая стоимость конфискованного имущества составляет 900 млн грн и корпоративные права юридических лиц на сумму более 400 млн грн.

Перечисляя имущество, А.Матиос указал, что это квартиры в новых элитных жилых комплексах, недостроенные и достроенные дома в пгт Козин (Киевская обл.), имущество охранной структуры "Скиф", имущественный комплекс в Киевской области.

Главный военный прокурор также сообщил, что в ближайшее время планируется передача Нацагенству по решениям суда недвижимого имущества в Донецке — "фактически весь центр Донецка".

В свою очередь, руководитель Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, Антон Янчук отметил: "Благодаря конструктивной работе с Главной военной прокуратурой впервые в управление Нацагентства передан комплексно большой массив арестованного имущества... Сегодня Нацагентство уже готово к эффективному управлению таким имуществом на основаниях, предусмотренных законом, а именно — сохранение и увеличение их экономической стоимости".

По его словам, в ближайшее время будет проведен комплексный анализ этого имущества, определена его оценка и дальнейшие наиболее эффективные способы управления им.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: александр клименко , виктор янукович

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Имущество беглого министра Клименко передадут Нацагентству по управлению конфискованными активами | Политика | Дело
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