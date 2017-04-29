Интерпол не будет объявлять Яценюка в розыск по требованию РФ — Аваков

29 апреля 2017, 15:30
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Интерпол учел письмо министра Внутренних дел Украины Арсена Авакова и не стал объявлять бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка в международный розыск

Интерпол не будет объявлять Яценюка в розыск по требованию РФ — Аваков | Политика | Дело Увеличить картинку

Интерпол отказал в ходатайстве РФ объявить в розыск экс-премьера Украины Арсения Яценюка. Об этом на своей странице в Facebook объявил глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"С удовлетворением и уважением констатирую, что Интерпол — как адекватная и солидная международная правовая организация — согласно своему протоколу приняла во внимание мое обращение и отказала в нелепом ходатайстве РФ", — написал министр.

Российская федерация обратилась в Интерпол с запросом об объявлении в международный розыск Яценюка.

В свою очередь, глава МВД Украины Аваков обратился в Интерпол с письмом о безосновательности обвинений, озвученных российской стороной.

"Я направил в Штаб-квартиру Интерпола в Лион официальное письмо, в котором проинформировал Генерального секретаря Международной организации криминальной полиции Интерпол господина Штока о том, что информация, представленная РФ в своем ходатайстве не является достоверной", — сообщил Аваков.

Министр отметил, что "главным "доказательством" вины Арсения Яценюка являются якобы свидетельские показания граждан Украины Николая Карпюка и Станислава Клыха, незаконно арестованных и незаконно удерживаемых на территории РФ в 2014 году".

"Адвокаты незаконно находящихся в российской тюрьме украинских граждан неоднократно четко и прямо заявляли, что свидетельства их подзащитных получены в результате пыток, давления, запугивания и угроз в адрес семей. Эта информация, в частности, передана консулу Генерального консульства Украины в РФ в Ростове-на-Дону Александру Ковтуну", — подчеркнул Аваков.

Ранее МВД Украины получило копию обращения правоохранительных органов РФ в Генеральный секретариат Интерпола в Лионе с запросом об объявлении А.Яценюка в международный розыск с целью ареста и его дальнейшей экстрадиции в РФ. В то же время этот запрос не является официальным объявлением Интерполом Яценюка в международный розыск и подлежит изучению на предмет соответствия уставу и правилам организации.

В МВД подчеркнули, что российские судебно-правоохранительные органы якобы выдали ордер на арест Яценюка, и обвиняют его в "участии в вооруженной банде", "умышленном убийстве двух или более людей, совершенном по предварительному сговору группой лиц" и "покушении на умышленное убийство двух или более людей, совершенном по предварительному сговору группой лиц".

Запрос РФ в Интерпол сформирован по ордеру на арест Яценюка, якобы выданному городским судом Ессентуки Ставропольского края РФ 3 марта 2017 года.

Российские следователи подозревают Яценюка в том, что он якобы из автомата Калашникова убил 30 и ранил 13 российских военнослужащих во время боевых действий в Грозном Чеченской республики, когда якобы был "членом вооруженной банды "Мечта" и вместе с ней "участвовал в атаках на российских военных на военные подразделения России на территории "Президентского дворца", площади "Минутка", и железнодорожной станции "Грозный" в период с 31 декабря 1994 по 2 январе 1995 года.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: арсений яценюк , арсен аваков , россия , интерпол

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Интерпол не будет объявлять Яценюка в розыск по требованию РФ — Аваков | Политика | Дело
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