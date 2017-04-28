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Искали Mirobase, а критикуют "1С" — юристы компании о заявлениях СБУ

28 апреля 2017, 16:29
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Юристы производителя "1С:Предприятие" опровергают информацию СБУ, что их фирма или продукты внесены в санкционный список

Увеличить картинку СБУ опублиоквало фото с обыска, хотя съемка не велась

Авторские права на линейку программных продуктов "1С:Предприятие" принадлежит украинскому предприятию ДП "Еврософтпром". Компания выкупила авторские права на платформу "1С:Предприятие" единым платежом не непосредственно в Российскую Федерацию, а в заграничный офис собственников. Об этом на пресс-конференции рассказала бизнес-аналитик "Еврософтпром" Виктория Ильченко.

Напомним, вчера Служба безопасности Украины отчиталась об обысках в киевской компании по поводу "незаконной продажи российского программного продукта "1С" на территории так называемых ЛНР и ДНР".

"Программные продукты производятся, поддерживаются и распространяются в Украине этим предприятием с 2002 года на законных основаниях", — заверила Ильченко.

Кроме этого бизнес-аналитик заверила, что серверы находятся на территории Украины, а обновлением и техподдержкой программ занимается украинская компания.

Также, в сообщении СБУ говорится, что программы "1С" используются российскими спецслужбами.

Бизнес-аналитик компании опровергает предположение СБУ, так как программа "1С:Предприятие" защищает пользователей от несанкционированного доступа. "Проверку этого делала Госслужба спецсвязи и защиты информации, которая дала вывод, что программа "1С:Предприятие 8.3" соответствует уровням безопасности Г2… Эта программа не допускает шпионство", — заявила на пресс-конференции Ильченко.

При этом представители компании не отрицают возможность продажи их программы на неподконтольные территории. Юрист "Еврософтпрома" Андрей Субботин отмечает, что закон не запрещает компаниям, находящимся на НКТ и зарегистрированным по тем адресам, вести бизнес. Адвокат компании Андрей Руденко считает, что программный продукт "1С" бесполезен предприятиям на оккупированной территории, которые не платят налоги в госбюджет Украины.

Искали Mirobase, а обвинили "1С"

Юристы "Еврософтпрома" удивляются тому, как правоохранители освещают их продукт. "В самом решении (Шевченковского суда) нет ни одного упоминания о продукте "1С". Нам неизвестно ни об одном документе, подтверждающем, что "1С:Предприятие" внесено в санкционный список, запрещено его распространение или использование", — отмечает юрист Андрей Суботин.

Компания предоставила СБУ всю запрашиваемую информацию. "Сотрудники спецслужбы искали вредоносную информацию программного продукта Mirobase (производитель программы "Стахановец" — Ред.). Данный программный продукт на предприятии не был выявлен. Серверы были проверены на месте, техника не изымалась", — добавил Суботин.

Кроме этого юристам непонятно, какое отношение имеют фотографии на сайте СБУ к решению суда и обыску. "Нам непонятно, откуда СБУ взяла эти фотографии (видео- и фотосъемка не проводилась), и почему СБУ ставит в один ряд с сомнительными программными продуктами", — сетует адвокат Андрей Руденко.

Он зафиксировали у частного нотариуса факт использование СБУ изображения "1С ", чтобы иметь доказательную базу для защиты в будущем прав и репутации компании.

Как сообщалось, 27 апреля на брифинге начальник аппарата главы СБУ Александр Ткачук сделал заявление, которое можно трактовать, как сообщение о том, что СНБО внесла продукты "1С" в санкционный список: "По нашей информации, отдельные дилеры распространяют на территории Украины продукты компании 1С — они уже внесены СНБО в санкционный список".

Виктория Ильченко комментируя это заявление, сказала, что в Украине у них три дистрибьютора этого программного продукта. Они не сообщали в "Еврософтпром" о каких-либо наложенных на них санкциях. Кроме "Еврософтпрома" в Украине работает более 500 компаний, работающих по договору франчайзинга.

Напомним, 26 апреля СБУ провела ряд обысков в восьми украинских компаниях, в частности в инвесткомпании "Драгон Капитал" и государственном ПАО "Укргазвыдобування", в связи с использованием ими специального ПП по контролю над персоналом "Стахановец", которое было квалифицировано как средство негласного контроля.

По материалам: "Дело"
Раздел: >
Теги: сбу , обыск , программное обеспечение

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