Исполнительный продюсер "Евровидения-2017" ушел с проекта, обвинив руководство в непрозрачности решений

13 февраля 2017, 19:13
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Первый заместитель главы НТКУ и исполнительный продюсер "Евровидения-2017" Александр Харебин сообщил в своем посте в ФБ, что уходит из проекта вместе с командой. Это решение является протестом против действий нового куратора подготовки к "Евровидению-2017" Павла Грицака

Исполнительный продюсер Увеличить картинку

Первый заместитель главы НТКУ Александр Харебин, который занимался подготовкой "Евровидения 2017" в качестве исполнительного продюсера вместе с Викторий Романовой (так же исполнительным продюсером проекта), сообщил на своей странице в ФБ, что он вместе с командой прекращает работу над подготовкой конкурса и оставляет проект.

Причиной такого решения стало назначение в конце декабря прошлого года руководителем подготовки к конкурсу Павла Грицака. Грицак получил руководящие полномочия после назначения его одним из замов главы НТКУ.

"Это назначение и действия, которые его сопровождали, остановили на два месяца работу над проектом, работа нашей команды была полностью заблокирована", — заявил в посте на ФБ Александр Харебин.

Ранее, сразу после назначения Грицака, он сказал в интервью ЗН: "Мы с Викторией Романовой остаемся исполнительными продюсерами конкурса. А как будет построена наша дальнейшая работа — покажет время. Уже сейчас появилось много вопросов к новому менеджеру и его команде. По моим ощущениям, этих людей ничему не учит опыт 2005 и 2013 годов, точнее, полная безнаказанность за те нарушения, которые были допущены в тот период и зафиксированы в актах КРУ".

Павел Грицак занимался подготовкой к Евровидению в 2005 году в качестве исполнительного продюсера будучи вице-президентом НТКУ. До этого в 2002-2005 годах работал в НТКУ директором Дирекции международных отношений, организовывал совместную работу телекомпании с международными организациями, трансляции Олимпийских игр и "Евро-2004", первые трансляции украинских телепрограмм за рубежом, первую трансляцию в Украине "Евровидение-2002".

Кроме того в течение года Харебин публично и весьма критично высказывался в СМИ о тактике и стратегии преобразований в рамках НТКУ.

Как видим, время показало, что заложенный в самом начале конфликт только усилился.

В своем сегодняшнем посте на ФБ Александр Харебин завил, что "это назначение и действия, которые его сопровождали, остановили на два месяца работу над проектом, работа нашей команды была полностью заблокирована".

Он обвинил новое нового куратора в отсутствие прозрачности при принятии решений по ключевым направлениям работы, отсутствии юридических обязательств перед привлеченными к работе над Конкурсом специалистами, срыв сроков проведения тендеров. Все это мешает качественной и своевременной подготовке к проведению конкурса в Украине, заключил он.

Харебин утверждает, что обо всех этих фактах он и представители команды сообщали руководству НТКУ (ОАО "НСТУ"), руководству Госкомтелерадио, представителям Кабмина, а так же предлагали компромиссное решение о распределении полномочий и сфер ответственности внутри команды, которое не было поддержано.

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Теги: евровидение , коррупция , телевидение

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