Из нынешних политических потрясений главным победителем выйдет Китай — глава CFA Institute

Пол Смит возглавляет CFA (негосударственная организация, объединяющая сертифицированных финансовых аналитиков в разных странах мира) с января 2015 года. Он строил свою карьеру в сфере управления инвестициями более 30 лет, большую часть из которых посвятил работе на азиатских рынках. Delo.UА поговорило с ним сразу на две темы: о том, как образовательные программы CFA могут пригодится Украине и о своем опыте работы с азиатскими инвесторами

В чем цель вашего визита в Украину?

Я встречался с Комиссией по ценным бумагам, Министерством финансов и Минэкономики. Мы говорили о корпоративном управлении, законах о независимых директорах для госкомпаний. CFA Institute (глобальная ассоциация инвестиционных профессионалов) готовы быть пулом, где можно было бы найти таких директоров. Также говорили про пенсионную реформу и ее значение для Украины, про сложности с приватизацией и то, как она практически остановилась. И главное — как с этим всем может помочь CFA Institute. Возможно, через какие-то образовательные проекты, исследования. Например у нас есть исследования по пенсионной реформе и реформе корпоративного управления в других странах и мы могли бы ими поделиться.

Им было интересно?

Да, очень. Получится ли что-то из этого — другой вопрос.

Вы раньше вместе с украинскими властями были в каком-то проекте?

Местные представители CFA Institute — CFA Society Ukraine были. Например, встречались по новой образовательной программе для людей, которые должны получать лицензии, чтобы работать на рынке инвестиционного менеджмента. Мы начали работать с Комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, так как можем помочь. Но не поймите меня неправильно. Пока что ничего не перешло с идей на бумаге в реальные проекты. Пока что это только обсуждения.

И как давно вы обсуждаете этот проект?

6-9 месяцев, где-то так. Это очень медленный прогресс. Есть много желания что-то делать и мало возможностей. У украинских специалистов очень хорошая подготовка, более того, многие из них учились за границей, так что база знаний у них хорошая. У них также присутствует видение глобальной перспективы. Мне кажется, тут проблема не в знаниях, а в глубине проникновения этих знаний. Да, люди на верхушке грамотны, но у тех, кто работает на позиции среднего звена или даже нижнего, знания могут быть не такие качественные и фундаментальные. Если в такой организации несколько тысяч человек и они не владеют таким же уровнем образования как ты, сложно заставить организацию работать. Так что со многими министерствами мы говорили именно о том, как повысить уровень образования этих людей, например тех, кто предоставляет госуслуги и так далее. И для того чтобы с этим справится надо будет несколько лет.

И как можно исправить ситуацию?

Через обучение, конечно, но это стоит денег, и в этом проблема. Когда ты говоришь с ведомствами, они говорят, что все это здорово, но у них нет денег на такие курсы. Начнем с того, что у них нет денег, чтобы платить высокие зарплаты, потому госорганы не получают квалифицированных кадров изначально. И потом, если к ним попадают хорошие работники, они не могут их обучить, потому что на это нет денег. И мы, как неприбыльная и негосударственная организация, можем тут попробовать помочь. Мы точно попробуем организовать такие обучающие программы через наше местное представительство.

Бесплатно?

Да, абсолютно. Но даже когда эти программы стартуют, на поднятие уровня образования потребуется много времени. Мы сейчас работаем над программой для сотрудников Национальной комиссии, Минфина и МЭРТ, и когда мы ее закончим, начнем ее распространять. И это будет не только Киев. Это будут, в том числе, и Львов, и Одесса. Но это большая работа, а местное сообщество — маленькая организация, их всего около 120 человек.

Может, вы могли бы с кем то кооперироваться?

Да, конечно возможно, например я был в КНЭУ и они хотят сотрудничать. Есть определенные возможности работать с профессорами МВА курсов и другими негосударственными организациями, которые могут профинансировать образовательные программы.

Какое образование по вашему лучше — традиционное или онлайн?

Главная выгода в учебе в университете — это знакомства, которые ты там заводишь. Конечно, можно дать технически образование, как это делаем мы, но оно не готовит вас к жизни. К ним готовят социальные навыки, которые получаешь в традиционном университете — как справляться с людьми, как управлять, как продавать, как быть лидером. Такие навыки нельзя получить онлайн, и они приходят с традиционным образованием. В университете я научился быть взрослым. Я бы в этом вопросе сравнил CFA с MBA. Программа CFA хороша по части предоставления технической базы, понимания предмета, но чего у нас никогда не было, что есть у MBA — это campus education. Ты общаешься и учишься вместе с большим количеством умных людей. И тут речь не столько о связях, которые ты получаешь, сколько о самом общении с умными людьми. Ты можешь быть очень умным, но в конце концов, ты должен продать свои умения другому. И умению продавать себя учит именно университет.

Азия

В странах Азии Пол Смит проработал больше 18 лет. Как он сам признается, работать там ему нравится больше, чем на Западе. Смит возглавляет в Гонконге Ассоциацию альтернативного инвестиционного менеджмента и признает, что к инвестициям у жителей Поднебесной очень осторожное отношение. В этой части интервью он рассказал об особенностях китайского частного инвестора, его подходе к образованию и выгодах Китая от нынешних геополитических встрясок.

Где вам больше нравится, на Западе или в Азии?

Жить мне больше нравится на Западе. Но жить и работать мне нравится больше в Азии. Она удобнее — тут дела доводятся до конца, все очень эффективно. Когда люди говорят, что они что-то сделают — они это сделают. Ничего не говорю об Украине в этом вопросе, я британец, и, честно, попробуйте получить результат в Лондоне! Это очень тяжело и если задача таки будет выполнена, ее выполнит украинец, поляк или болгарин. Не англичанин, уверяю. В Азии все сделается людьми качественно, и ни за кем не нужно ничего исправлять.

Думаю, это потому что сейчас им свойственна сервисная культура. Сервис для них сегодня не грязное словечко. Люди понимают, что получают деньги за предоставление услуг. Никто не ждет чаевых за каждую услугу — есть понимание, что это часть твоих прямых обязанностей. Люди много работают и много достигают. Так что культурно мне конечно ближе и приятнее жить в Европе, но с точки зрения и жизни, и работы — Азия мне больше нравится.

В чем плюсы и минусы работы там?

Плюс — очень легко планировать на долгосрочную перспективу. Но минус — люди не могут продумывать вероятности. Люди будут делать то, что сказано, не будут спорить или обсуждать, а потому они оказываются плохо готовыми к переменам, негибкими. Мышление у них линейно, им очень сложно мыслить за его рамками.

У них плохо с креативностью?

Можно и так сказать, хотя тут надо быть осторожным, ведь это мысль из категории популярных стереотипов. Знаете, у меня пятеро детей и всем им я говорю — не надо пытаться стать лучшим в математике — есть миллиард китайцев и индийцев, которые намного-намного больше работают в этом направлении, чем ты когда-либо будешь работать. Ты должен стать лучшим в категории способности мыслить нестандартно, выходить за рамки, ставить себя на место другого, смотреть на вещи с разных перспектив. И, на мой взгляд, в этом вопросе у западной образовательной системы над азиатской есть преимущество. К примеру, в азиатских университетах есть очень немного гуманитарных специальностей. Я, например, учил историю, и первый вопрос, который мне задавали студенты в Китае — "Господи, зачем ты учил историю?". На тебя смотрят как на очень странного человека и искренне не понимают, как ты вообще оказался в финансах. Просто они воспринимают финансы как технический предмет. Они считают, что если ты изучал в университете историю или языки, то ничего не добьешься в финансах, хотя это не правда.

С таким разным подходом в финансах, есть ли разница между тем, куда инвестируют азиатские и европейские/американские инвесторы?

Да, действительно есть. В Европе инвестировать частный капитал продолжают уже больше сотни лет. В Китае этим занимаются всего 20 лет. И Китай, и Индия — до сих пор бедные страны, на самом деле. Потому то, чего они ожидают от инвестиций — это совсем не то, чего ожидает западный инвестор. Западный инвестор видит в инвестициях способ пенсионных накоплений и накоплений на высшее образование, и так далее, тогда как китайцы смотрят на это, как на своего рода страховку, на случай, если что-то в обществе пойдет не так — голод, потеря работы при отсутствии "подушки безопасности", попытки государства забрать их деньги. Поэтому они больше думают о вложениях в недвижимость, золото, движимое имущество и не так сосредоточены на финансовых инвестициях, Они не верят в силу закона. Для большинства китайцев рынок акций и облигаций не рассматривается в качестве механизма накопления сбережений, скорее как способ быстро приумножить капитал. Но для долгосрочных инвестиций — золото, недвижимость. При этом, покупают имущество, не землю.

А китайское государство, как инвестор? Они уже купили в Украине банк, и готовы участвовать в приватизации

Это все политические инвестиции. С этой точки зрения им интересна Украина. Особенно учитывая, что сейчас неизвестно, чего ожидать от нового американского правительства. Китайское правительство посмотрит на это, как на возможность получить новых друзей. Потом, если, к примеру, США решит сократить инвестиции в Европе — Китай может попытаться занять эту нишу. Кроме того, инвестиции в Украину будут интересны, так как у страны есть свои вызовы со стороны России. И с китайской точки зрения иметь друга в лице Украины — вовсе не глупо. И для Украины это тоже полезно — Украине нужны такие друзья.

Как сейчас себя чувствуют инвесторы на Западе, после выборов в США и Брексита?

Очень неуверенно, нервничают, потому что чувствуют, что глобальная политическая обстановка мира разворачивается против уже установившихся элит. В силу вступила популистская риторика, которая аппелирует к людям, до сих пор не получившим своих выгод от устоявшегося расклада сил. Мне кажется, сейчас очень беспокойное время.

Думаю, сейчас инвесторы будут в состоянии "одной ногой на выход". Они будут сосредоточены в надежных рынках, и это плохие новости для развивающихся рынков. Они не хотят быть в инструментах, из которых нельзя быстро выйти, так что они останутся в бондах надежных правительств и акциях больших компаний. Потому сейчас и нет быстрого прироста мировой экономики — нет риск-аппетита, и эта тенденция еще продолжится несколько лет, три-пять, где-то так. Мы находимся в цикле выборов, и нам еще предстоит узнать, станет ли Ле Пен президентом Франции и если да, это станет для нас очередной плохой новостью.

После таких больших политических потрясений, увидим ли мы сдвиг среди лидирующих экономик?

Да. Думаю, из всего этого самым большим победителем выйдет Китай. Это единственная страна в мире сейчас, у которой есть деньги и она выходит с ними в свет. Он не закрывается в себе, он торгует, так как нуждается в нефти и газе, продуктах и воде. И драйвером Китая сейчас станет налаживание торговых связей в Латинской Америке, Африке и Восточной Европе, и Украина найдет тут свои выгоды, ведь у вас есть много того, что нужно Китаю. Более того, вы географически находитесь на шелковом пути, и это тоже важно.

Но в Китае совсем недавно был кризис.

Да, был и сейчас продолжается. Но это не совсем кризис, это изменение. Китай находится в процессе трансформации из быстрорастущей экономики в страну со средней скоростью прироста экономики. Они уже дошли до уровня, когда среднестатестический китаец в год зарабатывает $10 тыс. Дальше развиваться будет сложнее. Если раньше они росли со скоростью 7% в год, то теперь скорость роста экономики замедлиться до 3-5%. Кроме того, Китай также постепенно переходит из страны с экономикой полностью контролируемой государством к рыночной экономике. За это будет заплачена определенная цена, ведь очень много рабочих мест в Китае находится именно в госпредприятиях, которые сейчас неэффективны и должны быть реформированы. Так что все дело в этом процессе трансформации. Они очень хорошо с этим справляются, благодаря правительству, но все-равно на перемены потребуется время и они не пройдут безболезненно.

Увидим ли мы приток частного западного капитала в китайские компании?

Да, однозначно. Это неизбежно. И нынешний кризис в Европе и США подливает масла в огонь. Это хорошие новости для страны. Китай заполняет вакуум, который образовался, когда Евросоюз и США оказались неспособны взять на себя политическое лидерство. Но он это делает по своему — через деньги.

Мне кажется, Китай всегда захватывает через деньги

Да, это их инструмент. Я могу судить как британец, как действовала наша империя — ты платишь нам или мы посылаем армию и уничтожаем твои города и села. Так работала Британская Империя. Также работала американская "империя". Китайская "империя" другая — они достигают своих целей через финансовые инструменты, а не военные. Именно по этому, мне кажется, что многие наши опасения в отношении Китая неправильны. Я не думаю, что они будут проводить агрессивную военную экспансию. Они просто будут использовать деньги.