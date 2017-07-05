Из-за банковского кризиса экономика Украины потеряла 38% ВВП — Нацбанк

Совет Национального банка оценил потери экономики страны в результате кризиса банковского сектора в 2014-2016 годах в 38% ВВП. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

"Прямые фискальные расходы Украины на преодоление последствий кризиса банковского сектора уже достигли 14% ВВП, что превышает соответствующие расходы во время финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг. Тогда как общие потери экономики от кризиса в настоящее время составляют 38% ВВП", — сообщили в Нацбанке.

В НБУ сообщают, что в течение 2014-2016 гг. неплатежеспособными были признаны 90 банков, активы которых до кризиса составляли около трети активов всей банковской системы.

"Кроме того, в кризисных условиях был национализирован крупнейший банк страны ПриватБанк. В результате вхождения государства в капитал этого финучреждения его доля в банковском секторе Украины достигла более половины (в частности, по чистым активам — 56%, по депозитам населения — 62%), что является одним из основных системных рисков банковской системы", — отметили в Совете НБУ.

На сегодняшнем заседании совета НБУ также шла речь о том, что из-за кризиса произошли существенные изменения в банковском секторе. "Из-за сужения кредитного портфеля банки смещают акценты на обслуживание финансовых потоков государственного бюджета, — идет речь на сайте Нацбанка. — В результате больше половины объема доходов банковской системы составляют процентные доходы, а не комиссионные. В процентных доходах растет доля средств, полученных по ценным бумагам, в частности государственным, и депозитными сертификатами Нацбанка".

Кроме того, в НБУ отмечают, что усиливается спрос на кредитные ресурсы в розничном сегменте. Также в Нацбанке ожидают оживления кредитования реального сектора. "Тем не менее концентрация финучреждений на инвестировании средств в государственные ценные бумаги приводит к снижению кредитного потенциала банковской системы", — идет речь в сообщении регулятора.

Напомним, вчера глава правления ПриватБанка Александр Шлапак сообщил, что Генпрокуратура открыла первые уголовные дела за доведение банка до неплатежеспособности против его бывших акционеров Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.