Из-за непогоды в Украине обесточено почти 100 населенных пунктов, погиб 1 человек

07 августа 2017, 09:22
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В Херсонской области порывом ветра опрокинуло на бок грузовой автомобиль, в результате инцидента погиб один человек, находившийся у транспортного средства. Пострадали двое детей

Из-за непогоды в Украине обесточено почти 100 населенных пунктов, погиб 1 человек | Происшествия | Дело Увеличить картинку

В результате ухудшения погодных условий из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 93 населенных пунктов в пяти областях. В Херсонской области в результате непогоды погиб один человек, пять человек пострадали, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Произошло обесточивание 93 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Николаевская — 39 н.п., Одесская — 36 н.п., Винницкая — 11 н.п., Киевская — 4 н.п., Кировоградская — 3 н.п", — говорится в сообщении.

На территории Херсонской и Николаевской областей в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) погиб 1 человек и пострадало 5 человек, частично повреждены кровли одного жилого дома и двух зданий инфраструктуры.

"В Херсонской области — в г. Скадовск с пятиэтажного жилого дома сорвало часть металлической кровли, и частично повреждена кровля гостиницы "Black Sea"; в пгт. Лазурное Скадовского района порывом ветра опрокинуло на бок грузовой автомобиль, в результате происшествия погиб один человек, который находился у грузовика и пострадали двое детей (находились в кабине автомобиля), которые госпитализированы в городскую больницу", — уточнили в ГСЧС.

По материалам: РИА Новости
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Теги: погода , гсчс

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Из-за непогоды в Украине обесточено почти 100 населенных пунктов, погиб 1 человек | Происшествия | Дело
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