Из-за низкой дисциплины российские военные на Донбассе ранят и убивают друг друга — Главное управление разведки

О небоевых потерях среди оккупантов сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Так, 2 мая в одном из полков 1 армейского корпуса ВС РФ пьяные военнослужащие, выясняя отношения, применили стрелковое оружие, в результате чего один из них погиб, другой получил огнестрельное ранение.

"Кроме того, в результате передозировки наркотическими веществами один военнослужащий погиб, а еще один, возвращаясь из увольнения в состоянии сильного алкогольного опьянения, сделал "самострел" в ногу из-за нежелания возвращаться в подразделение", — сообщает разведка.

Помимо этого из-за неконтролируемого учета боеприпасов в подразделениях 2 АК (Луганск) продолжаются случаи применения российскими военнослужащими оружия в местах проживания гражданского населения. Так, 1 мая пьяные военнослужащие взорвали боевую гранату в квартире многоэтажного дома.

Разведка также сообщает, что "руководство" "ДНР" и "ЛНР" осуществляет меры по принудительному привлечению местного населения к участию в праздничных мероприятиях по случаю Дня победы. Для обеспечения массовости мероприятий в бюджетные учреждения и учебные заведения поступило "правительственное распоряжение" об обязательном выделении сотрудников, студентов и школьников.