Из-за низкой дисциплины российские военные на Донбассе ранят и убивают друг друга — Главное управление разведки

03 мая 2017, 13:46
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Количество небоевых потерь среди российских военных на Донбассе увеличивается из-за низкого уровня военной дисциплины, употребления алкоголя и наркотиков

Из-за низкой дисциплины российские военные на Донбассе ранят и убивают друг друга — Главное управление разведки | Регионы | Дело Увеличить картинку

О небоевых потерях среди оккупантов сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Так, 2 мая в одном из полков 1 армейского корпуса ВС РФ пьяные военнослужащие, выясняя отношения, применили стрелковое оружие, в результате чего один из них погиб, другой получил огнестрельное ранение.

"Кроме того, в результате передозировки наркотическими веществами один военнослужащий погиб, а еще один, возвращаясь из увольнения в состоянии сильного алкогольного опьянения, сделал "самострел" в ногу из-за нежелания возвращаться в подразделение", — сообщает разведка.

Помимо этого из-за неконтролируемого учета боеприпасов в подразделениях 2 АК (Луганск) продолжаются случаи применения российскими военнослужащими оружия в местах проживания гражданского населения. Так, 1 мая пьяные военнослужащие взорвали боевую гранату в квартире многоэтажного дома.

Разведка также сообщает, что "руководство" "ДНР" и "ЛНР" осуществляет меры по принудительному привлечению местного населения к участию в праздничных мероприятиях по случаю Дня победы. Для обеспечения массовости мероприятий в бюджетные учреждения и учебные заведения поступило "правительственное распоряжение" об обязательном выделении сотрудников, студентов и школьников.

Раздел: >
Теги: война с россией , донбасс , военные

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Из-за низкой дисциплины российские военные на Донбассе ранят и убивают друг друга — Главное управление разведки | Регионы | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Читайте также
Больше в разделе Украина
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 26.56
EUR EUR - - 29.03
RUB RUB - - 0.47
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 23.36 12.25
Киевская область 22.86 11.73
Львовская область 22.87 11.65
Читаемые в разделе
Скандал с обысками в Dragon Capital: СБУ рассказала о вреде программы "Стахановец" Скандал с обысками в Dragon Capital: СБУ рассказала о вреде программы "Стахановец" 1 Умер бывший нардеп Миримский Умер бывший нардеп Миримский Порошенко уволил посла, спорившего с Путиным Порошенко уволил посла, спорившего с Путиным
Все новости
Комментируемые
1 Скандал с обысками в Dragon Capital: СБУ рассказала о вреде программы "Стахановец" 1 2 Раскопки на Почтовой площади: подземный музей vs. торговый центр 3 В 9 министерствах до конца года обновят штат 4 Бій з тінню: як не погубити спрощену систему оподаткування 5 Украинский социолог Копатько получил российское гражданство (документ)
Все новости
Видео
 О новых фильмах в прокате: "Ловушка", "Идеаль" и "Рок Дог"
США провели успешные испытания межконтинентальной ракеты
Все видео
Фото
Первомай в Киеве: как социалисты и профсоюзы отмечали свой праздник (фото)
Первомай в Киеве: как социалисты и профсоюзы отмечали свой праздник (фото)
Военные сбили росиийский беспилотник над Волновахой
Военные сбили росиийский беспилотник над Волновахой
Раскопки на Почтовой площади: подземный музей vs. торговый центр
Раскопки на Почтовой площади: подземный музей vs. торговый центр
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.